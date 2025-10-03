Buca Belediyesi'nde Memurlar İş Bıraktı

İZMİR'in Buca ilçesinde belediye bünyesinde çalışan memurlar geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Buca Belediyesi'nde görev alan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük TİS haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Tüm Bel-Sen İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye önünde bir araya gelen memurlar adına yaptığı açıklamada, "5 aydır alacaklarımızla ilgili olarak defalarca görüşme yaptık, haftalar boyunca mesai harcadık. Her görüşmemizden ödeme yapılacağına dair sözler aldık. Her defasında vaatler yerine getirilmedi. Daha önce de bu alandan defalarca uyarılarımızı yaptık. Bu gün gelinen noktada bütün özverimize ve hafta boyunca yaptığımız görüşmelere rağmen yine verilen sözlerin yerine getirilmediğini görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

'MÜCADELEMİZİ HAKLARIMIZI ALINCAYA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

Buca Belediyesi yönetiminin 2 Ekim itibarıyla ödeme yapılacağına dair söz verdiğini ancak henüz beklenen ödemenin gelmediğini söyleyen Hükenek, "Belediye çalışanları yine oyalanmış ve yaşadığımız ekonomik kriz görmezden gelinmiştir. Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube, alın terinin, emeğinin ve hakkının takipçisidir. Bugün tutulmayan sözün yarın yerine getirilmesi için mücadelemizi büyüteceğiz. Bizler emeğimizin karşılığını istiyoruz, hakkımız olanı talep ediyoruz. Buca Belediyesi yönetimini, derhal verdiği sözü tutmaya ve emekçilerin haklarını ödemeye çağırıyoruz. Belediye yönetimi bilmelidir ki emekçiyi yok sayan, hukuku hiçe sayan bu uygulamaya karşı mücadelemizi haklarımızı alıncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.