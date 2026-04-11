Fatih Furtuna kim? Taşacak Bu Deniz’de Eren Vurdem iddiası güçleniyor

Ekranların reyting rekortmeni Karadeniz dizisi “Taşacak Bu Deniz”in son bölümünde Şerif’in en büyük destekçisinin Fatih Furtuna olduğu ortaya çıktı. Hikâyeye dahil olmasına rağmen yüzü hâlâ gösterilmeyen bu gizemli karakterin kim tarafından canlandırıldığı ise merak konusu oldu.

SEYİRCİDEN VURDEM İÇİN YOĞUN TALEP

Sosyal medyada birçok isim gündeme gelirken, özellikle son olarak “Bir Gece Masalı” dizisinde izlenen Eren Vurdem için seyirciden yoğun bir talep oluştu.

YORUM VE BEĞENİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin takipçileri tarafından yakından takip edilen Vurdem’in, “Taşacak Bu Deniz” ile ilgili yapılan bir paylaşıma yorum yapması ve bu yorumun beğenilmesi, iddiaları daha da alevlendirdi.

“SARMA” PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Sete gelen sarma görüntülerinin ardından Eren Vurdem’in sosyal medyada sarma paylaşması, bu detayın bir “şifre” olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Tüm bu gelişmeler sonrası gözler yapım ekibinden gelecek açıklamaya çevrildi. Fatih Furtuna karakterinin kim tarafından canlandırılacağı ise merakla bekleniyor.