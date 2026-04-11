Haberler

Fatih Furtuna kim? Taşacak Bu Deniz’de Eren Vurdem iddiası güçleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşacak Bu Deniz dizisinde yüzü hâlâ gösterilmeyen Fatih Furtuna karakteri için Eren Vurdem ismi öne çıkarken, oyuncunun yaptığı yorum ve sarma paylaşımı iddiaları güçlendirdi.

  • Taşacak Bu Deniz dizisinde Fatih Furtuna karakterinin kim tarafından canlandırılacağı henüz açıklanmadı.
  • Seyirciler, Eren Vurdem'in Fatih Furtuna karakterini canlandırması için sosyal medyada yoğun talep oluşturdu.
  • Eren Vurdem'in dizinin sosyal medya paylaşımlarına yaptığı yorum ve sarma paylaşımı, onun rol alacağı iddialarını güçlendirdi.

Ekranların reyting rekortmeni Karadeniz dizisi “Taşacak Bu Deniz”in son bölümünde Şerif’in en büyük destekçisinin Fatih Furtuna olduğu ortaya çıktı. Hikâyeye dahil olmasına rağmen yüzü hâlâ gösterilmeyen bu gizemli karakterin kim tarafından canlandırıldığı ise merak konusu oldu.

SEYİRCİDEN VURDEM İÇİN YOĞUN TALEP

Sosyal medyada birçok isim gündeme gelirken, özellikle son olarak “Bir Gece Masalı” dizisinde izlenen Eren Vurdem için seyirciden yoğun bir talep oluştu.

YORUM VE BEĞENİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin takipçileri tarafından yakından takip edilen Vurdem’in, “Taşacak Bu Deniz” ile ilgili yapılan bir paylaşıma yorum yapması ve bu yorumun beğenilmesi, iddiaları daha da alevlendirdi.

“SARMA” PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI

Sete gelen sarma görüntülerinin ardından Eren Vurdem’in sosyal medyada sarma paylaşması, bu detayın bir “şifre” olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Tüm bu gelişmeler sonrası gözler yapım ekibinden gelecek açıklamaya çevrildi. Fatih Furtuna karakterinin kim tarafından canlandırılacağı ise merakla bekleniyor.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

