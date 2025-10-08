Bu yıl çıkan 6 bin 800 orman yangınında toplam 80 bin hektar alan yandı

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhun Sağlam, "Son 10 yılda 28 bin orman yangını, 29 bin 500 kırsalda yangın çıktı. Bu yangınlarda toplam 255 bin hektar alan yandı. 2025'te 2 bin 800 orman, 4 bin kırsal olmak üzere 6 bin 800 yangın çıktı. Bu yangınlarda toplam 80 bin hektar alan yandı." dedi.

Doç. Dr. Sağlam, 2025 yılı orman yangını verilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Orman yangınlarında bu yıl bazı rekorların kırıldığını ifade eden Sağlam, yanan orman alanı bakımından en büyük kaybın 2021 yılında yaşandığını belirtti.

Sağlam, 2025 yılında ise henüz 10'uncu ayda olunmasına rağmen, orman yangınlarında ikinci (alansal olarak) yüksek rakama ulaşıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Son 10 yılda 28 bin orman yangını, 29 bin 500 kırsalda yangın çıktı, bu yangınlarda toplam 255 bin hektar alan yandı. 2025'te 2 bin 800 orman, 4 bin kırsal olmak üzere 6 bin 800 yangın çıktı, bu yangınlarda toplam 80 bin hektar alan yandı. Son 10 yılda 2021 yılı 139 bin 503 hektar ile yanan alan olarak en yüksek rakamlara ulaşırken, 2025 de henüz yıl bitmeden 80 bin hektar ile en yüksek alanın tahrip olduğu yangınlarda ikinciliğe çıktı. 2024 yılında 2 bin 798 orman, 4 bin 339 adet kırsalda yangın çıkmış, toplam 28 bin 107 hektar alan yanmıştı."

"Ege ve Akdeniz'de 15 Ekim'e kadarki süre riskli"

Sağlam, orman yangınları için Ege ve Akdeniz'de 15 Ekim'e kadarki sürenin riskli olduğunu ifade etti.

İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığının düşmesiyle bu tehlikenin daha düşük olduğunu dile getiren Sağlam, "Fakat güney illerimizde hala yüksek sıcaklıklar devam ediyor, bu yüzden yangın riski devam ediyor. Bu rakamlar daha da artabilir. Bu yıl yangın sayısı 6 bin 800. Bu sadece ormanda çıkan yangın adedi değil, kırsaldan çıkıp bir kısmı ormana ulaşan, ormandan çıkıp kırsala bulaşan da diyebiliriz." diye konuştu.

Bu yıl sezonun henüz bitmediğini ve yangınların devam ettiğini kaydeden Sağlam, 2025'in en çok yangın çıkan yıl olma ihtimalinin devam ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Sağlam, 2021 yılının en çok orman alanının yandığı sezon olduğunu belirterek, "Yangın sayısı olarak 2025, 2021'den daha fazla fakat yanan alanımız daha az. Bu az da olsa sevindirici bir haber. Geçen yılla karşılaştırdığımızda geçen sene orman ve kırsalda çıkan yangın sayısı bu yıldan daha fazlaydı. Fakat henüz sezonun bitmediğini de aktaralım. Yakın zamanda önemli yangınlar çıktı ve önemli alanlar yandı. O yüzden tehdit hala devam ediyor." şeklinde konuştu.

Meteorolojik bilgilere göre ekim ayında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Sağlam, "Güneyde sıcaklıklar, dönem dönem çok artabiliyor. Fakat yangının devamının gelebilmesi için o hava hallerinin devam etmesi lazım. Yangın başlayabilir fakat gece sıcaklığı çok düştüğünde, rüzgarın şiddeti düştüğünde bunları söndürmek, büyümesini engellemek daha kolay. Ama bundan bir ay öncesinden bahsediyor olsaydık, gerçekten işin ucunu alamadığımız, günlerce devam eden birçok orman yangınına ne yazık ki tanık olduk. O yüzden bu mevsimler o açıdan biraz daha şanslı fakat tehlike devam ediyor. Ettiğini de Köyceğiz de 2500 hektar alanın yanması, Antalya da ise iki adet yangının çıkmasıyla gördük zaten." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl, tarım arazilerinden ormana ulaşan yangın çok oldu"

Doç. Dr. Sağlam, bu yılki orman yangınlarının çıkış sebebine ilişkin de şunları söyledi:

"Yüzde 50'ye yakın orman yangının nereden çıktığı hala bilinmiyor. Kasıtlı mı çıktı, doğal hallerden mi çıktı, başka bir problem mi vardı bunu bilemiyoruz. Fakat bunu bir kenara bırakırsak bildiğimiz örnekler var. Başta insanların dikkatsizliği, aracıyla yolculuk ederken sigarasını ormana, yol kenarına atması hala bunca ikaza rağmen yangın çıkaran sebeplerden biri. Orman kenarında araçlar kaza yapıyor ya da bir araçta yangın çıkıyor, o yangın ormana ilerliyor ve orman yangını çıkıyor. Mesela arıcılık yapanlar tütsülerle uğraşanlar, acemiliklerinden ya da bir hatayla orman kenarlarında oldukları için kolayca ormana geçen yangınlar çıkarıyor, bunların örneklerini çok gördük."

Bu yıl tarım arazilerinde makinelerden çıkan kıvılcımların rüzgarla ormana taşınması sonucu yangınların çıktığını belirten Sağlam, "Çiftçiler, vatandaşlar yakmak istediği bazı şeyleri toplayıp yakarken, yangın çıkmasına neden olan, kaçan ve yangının ormana ilerlemesini düşünemeyen insanlar yangına sebebiyet veriyor. Enerji nakil hatları da önemli bir sebep, onların önlemleri alınmalı, alt kısımları temizlenmeli, bakımları çok iyi yapılmalı. Şimşekler de yangına neden olabiliyor. Bu yıl, tarım arazilerinden ormana ulaşan yangın çok oldu. Anız yakma konusunda biraz daha bilinçlendik ama biçerdöverler, tarlada bazı teknolojik aletlerin çıkardığı kıvılcımların rüzgarla ormana ulaştığı yangınlar bu yıl başımızı çok ağrıttı. Bu yıl da insanların dikkatsizliği birinci problem oldu orman yangınlarında. Nedenini bilmediğimiz çok fazla yangın var, kasıtlı mı yapıldı yoksa bir hata sonucu mu çıktı." bilgisini paylaştı.

Sağlam, orman yangınlarının önlenmesi için toplumun bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, özellikle okullarda her yıl bu konuda eğitim verilmesi ve orman yangınlarının müfredata dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.