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Bu gurur hepimizin! "Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" Haberler.com'un

Güncel Haberler

3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü manken Tuğba Özay ve ünlü oyuncu Wilma Elles'in sunuculuğunu üstlendiği geceye birbirinden ünlü isimler de katıldı. Gecede, Haberler.com'a "Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" verildi. Ödülü Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur adına haber müdürleri Ayça Elal Kurtuluş ve Olgun Kızıltepe aldı.

3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri geçtiğimiz salı günü sanat, magazin, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin akın ettiği bir törenle sahiplerine takdim edildi. Maltepe Kuğu Gölü İstanbul'da gerçekleşen törene birbirinden önemli isimler katılırken gecede renkli anlar da yaşandı.

Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un

Gecenin sunuculuğunu ünlü manken ve sanatçı Tuğba Özay ile oyuncu ve manken Wilma Elles üstlendi. Törenin kırmızı halı sunucuları ise Türkiye'nin tescilli güzeli Nevide Çiçek, model ve reklam yüzü olan Buse Ilgaz, magazin muhabiri Eda Acar ile "A'dan Z'ye" programının sunucusu İlknur Özkuş oldu.

Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un

"Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanet" sloganı ile düzenlenen törende gecenin başında, organizasyon ekibi sahnede şiddet sonucu ölen tüm kadınların isimlerini yazan pankartlar taşıdılar.

Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un

Gecede, "Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" Haberler.com layık görüldü. Bu anlamlı ödül, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur adına haber müdürleri Ayça Elal Kurtuluş ve Olgun Kızıltepe'ye takdim edildi.

Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un

Törende "En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi Burak Akan olurken, ünlü yönetmen ödülünü Uğur Arslan'ın elinden aldı. Gecede ayrıca ünlü sanatçı Yılmaz Morgül yılın Türk sanat müziği sanatçısı ödülünü alırken; Klass Magazin, Hababam Sınıfı, Kanal7 Haber Hülya Seloni, Neshe, İbrahim Konar Kanal D muhabiri, Volkan Kamber Kanal D kameramanı, Reşit Kemal, Aleyna Dalveren, Burak Akan, Beyaz Magazin, Show Haber, Ceylan Bozkurt, Bertan Arslan, Kürşat Gürel, Fatih Bulut, Seren Uzun, Fundy, Best Life Dergi, Bonne Vie Dergi, Smile Life, Oksana Kuznetsova, Seda Atçı, Tuğba Ulusan ve Uğur Arslan da ödüle layık görüldü.

Bu gurur hepimizin! 'Yılın En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü' Haberler.com'un

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Olgun Kızıltepe Yılmaz Morgül Bedia Teymur Wilma Elles Tuğba Özay Haberler Medya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Amokachi:

İşinizi düzgün yapıyorsunuz. Taraf değilsiniz. Bunun için teşekkürler.

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

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