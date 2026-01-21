Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Burkay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını seçen Burkay, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber"de ise Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de" adlı karelerini tercih etti.

"Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" adlı fotoğrafına oy veren Burkay, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli fotoğraflarını seçti.

Burkay, oylamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansının her yıl yaptığı bu oylamanın çok kıymetli olduğunu belirten Burkay, bunun, o yıl içinde yaşanan büyük acıların da toplum tarafından unutulmaması için çok önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Burkay, "Gazze: Açlık" kategorisine değinerek, şöyle konuştu:

"Oradaki insanlık dramı ve soykırım kabul edilebilir değil ve bununla alakalı özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin göstermiş olduğu tavır ve direnç, dünyada hepimizin bildiği gibi örnek alınan bir duruştu. Öyle ümit ediyorum ki buradaki acılar bir an evvel biter. Burada insanın temel ihtiyacı olan barınma da açlık da giyim de hepsi yerle bir edildi. İnşallah insanlık bunun bir şekilde hesabını soracak, bu da çok uzak değil, yakın bir gelecekte de bunun hesabı sorulacaktır. İnşallah İslam alemi tekrar Türkiye'mizin liderliğinde eski günlerine kavuşacak."

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.