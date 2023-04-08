BTP lideri Hüseyin Baş, İYİ Parti'nin kendisine yaptığı milletvekili adaylık teklifini reddetti

İYİ Parti, Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'a Trabzon 2. sıradan milletvekili adaylığı teklifi yaptı. Bütün çevresinin İstanbul'da olduğunu belirten Baş, megakentten 1. sıradan adaylık isteyerek teklifi reddetti.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'a yaptığı teklif gündem oldu. Baş'a Trabzon 2. sıradan milletvekilliği teklifi yapılırken, Baş şu an kentte 1 vekili bulunan İYİ Parti'yi reddetti.

İSTANBUL 1. SIRAYI İSTEDİ

Görüşmede bütün çevresinin İstanbul'da olduğunu belirten Hüseyin Baş, İstanbul 1. sıradan milletvekili adaylığı istedi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberler.com'un ulaştığı BTP kaynakları, teklif olayını doğruladı. Görüşmelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.