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BTP, İzmir, Bursa ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İzmir, Bursa ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. İzmir'de Yüksel Odabaşı, Bursa'da Hasan Aydın, Kocaeli'de ise Muharrem Can aday gösterildi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İzmir, Bursa ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. İzmir'de Yüksel Odabaşı, Bursa'da Hasan Aydın, Kocaeli'de ise Muharrem Can aday gösterildi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girme kararı alan BTP, belediye başkan adaylarını ilan etmeye devam ediyor. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bu adaylardan bazılarını kendi sosyal medya hesaplarından duyuruyor.

İZMİR ADAYI YÜKSEL ODABAŞI

BTP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı makine Mühendisi Yüksel Odabaşı oldu. Hüseyin Baş, X hesabında yaptığı paylaşımda; "İzmir'e yakışan, İzmir'i bilen, İzmirliyi bilen, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı kıymetli abim Yüksel Odabaşı BTP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olmuştur. Başarılar diliyorum" DEDİ.

Yüksel Odabaşı da X hesabında "Laik ve çağdaşlığın temsilcisi güzide ilimiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için beni aday gösteren başta Sayın Genel Başkan Hüseyin Baş ve parti teşkilatlarına güvenlerinden ötürü sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunarım..! Uygun gördüler, ben de onur duyarak mutlulukla kabul ettim! Seçime kadar ben İzmirli Kardeşlerime, umuyoruz ve diliyoruz ki, 1 Nisan sabahı da İzmirli Kardeşlerimiz bizlere emanet olacaktır! Allah hiçbirimizi utandırmasın! Ne bu, ne de diğer dünyada!" paylaşımı yaptı.

Hüseyin Baş'ın adayını ilan ettiği bir diğer kent Bursa oldu. Hüseyin Baş yine X hesabında, "Çoğunuzun "Atatürkçü hoca" olarak tanıdığı kıymetli abim Hasan Aydın Bursa Büyükşehir belediye başkan adayımız olmuştur. Kendisine üstün başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

KOCAELİ ADAYI MUHARREM CAN

BTP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Muharrem Can oldu. Gazeteci Nurcan Sabur, Kadıköy'de aday gösterildi. Hüseyin Baş, Sabur'un adaylığına ilişkin "Duayen gazeteci, Atatürk sevdalısı, Kadıköy aşığı Sn. Nurcan Sabur Kadıköy Belediye Başkan adayımız olmuştur. Kadıköyümüze hayırlı olsun. Kendisine başarılar dilerim" notunu paylaştı.

EN GENÇ ADAY GÖLCÜK'TEN

Hüseyin Baş'ın paylaştığı adaylardan biri de Kocaeli'nin Gölcük ilçesi adayı Abdülkadir Üstüner oldu.

Hüseyin Baş, "26 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı partimizin Gölcük Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Üstüner kardeşim… Başarılar diliyorum. Biz daha gencini aday gösterene kadar en genci bu" paylaşımı yaptı.

Hüseyin Baş'ın ilan ettiği diğer adaylar ise şöyle:

"İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Cemevi Başkanı Turan Kelle.

Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı, ilahiyatçı Sabri Terzi.

Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı, Burak Karataşoğlu."

Kaynak: ANKA / Güncel

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