BTP Adana'da 'Geleceği Savunmak' Programını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Bağımsız Türkiye Partisi, Adana'da düzenlediği 'Geleceği Savunmak' programında uyuşturucu ile mücadele ve genç neslin yetiştirilmesi konularını ele aldı. BTP Genel Başkan Yardımcısı Eyercioğlu, gençlerin önemi ve bağımsız bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Türkiye genelinde başlattığı "Geleceği Savunmak" programı, Adana'da gerçekleştirildi. BTP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Eyercioğlu, "Gençliğini milletinin yararına kazanmamış, devletinin yararına kazanmamış hiçbir devlet ayakta duramaz. Siz en teknolojik silahları üreti, bir dünya kurun ama onu uygulayacak gençleriniz yoksa, bunların çoğu bağımlı ve hastaysa nasıl bu ülkeyi manet edersiniz? Asıl problem burada yatıyor. Genç yetiştirmek 20 yıllık bir süreç istiyor. Bir nesli heba ettiğiniz zaman 20 yıl geriye gidersiniz" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Türkiye genelinde başlattığı "Geleceği Savunmak" programı, Adana'da gerçekleştirildi. BTP Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Programa Yeşilay şube başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım, Avukat Zeynep Düldül, Prof.Dr. Oğuz Üsküdar ve BTP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Eyercioğlu da konumacı olarak katıldı.

Konuşmacılardan Deniz Tengip, "Türkiye geneli, Adana geneli, dünya geneli uyuşturucuyla mücadele etmek vatandaşlık görevimiz. Siz ebeveynlere seslenmek istiyorum; Anneler lütfen, benim de başıma geldi. Sizlerin de başına gelmesini istemiyorum. Evinizin narkotik annesi olun" derken Yunus Emre Yıldırım "En iyi narkotik polisi annedir diye devletimizin Emniyet teşkilatıyla yürütmüş olduğu bir program var. Anneler sizlere sesleniyorum, bu program neredeyse bu eğitimi muhakkak alın" diye konuştu.

Uyuşturucu, sanal bahis, alkol, çeteleşme ve ahlaki yozlaşma konularının ele alındığı programın kapanış konuşmasını BTP Genel Başkan Yardımcısı Eyercioğlu yaptı.

"Bu dünyaya güzel çocuklar bırakalım ki onlar güzel bir dünya kursunlar"

Eyercioğlu, şunları söyledi:

"Atatürk çok büyük insan. Atatürk, 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar ister' diyor. Nedir hürriyet? Bağımsızlık. Her alanda her alanda bağımsız insanı yetiştirmemiz lazım. O tarihlerden bize bu yönü veriyor; bağımsız insan yetiştirmek. Bizim ebedi genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş ömrünü gençliği yetiştirmek üzerine adadı. O, 'Gençlik büyük bir nimet. Genç kalmak için ölümsüz bir inanca sahip olmanız lazım' derdi.

Bir idealinizin olması lazım. Bir gücünüz, kuvvetiniz ve bunu aktaracağınız bir hizmetiniz olması lazım. Gençliğini milletinin yararına kazanmamış, devletinin yararına kazanmamış hiçbir devlet ayakta duramaz. Siz en teknolojik silahları üretip bir dünya kurun ama onu uygulayacak gençleriniz yoksa, bunların çoğu bağımlı ve hastaysa nasıl bu ülkeyi manet edersiniz? Asıl problem burada yatıyor. Genç yetiştirmek 20 yıllık bir süreç istiyor. Bir nesli heba ettiğiniz zaman 20 yıl geriye gidersiniz. Onun için bu konu çok önemli.

Bizim hayalimiz Atatürk'ün 'bütün ümidim gençliktedir' dediği kavramda birleşmek, buluşmak. Herkesin birbirini anladığı bir dünyayı da yaşamak. Şu anki tablo için konuşuyorum. Dünya için de konuşalım sadece Türkiye değil. Dünyayı idare eden adamlara bakın. Ne bir nezaket kalmış, ne bir diplomasi kalmış, değil mi? Delinin bir tanesi sabah kalkıyor 'vergi koydum' diyor, akşam kalkıyor 'kaldırdım' diyor. Dünyayı bu insanlar yönetiyor. Yani güzel bir dünyayı çocuklarımıza bırakamıyoruz ama en azından bu dünyaya güzel çocuklar bırakalım ki onlar güzel bir dünya kursunlar."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
