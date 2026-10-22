BTK, Türkiye'nin 2027–2030 ITU Konseyi adaylığı için Ankara'da resepsiyon düzenledi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ahmet Hamdi Atalay, "Doha'da yapılacak ITU Tam Yetkili Konferansı'nda Türkiye, B Bölgesi'nden 2027–2030 dönemi için ITU Konseyi'ne yeniden seçilmeyi hedeflemektedir" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, Türkiye'nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konseyi üyeliğine adaylığını tanıtmak amacıyla Ankara'da görev yapan büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ahmet Hamdi Atalay, BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit, Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy katıldı.

'HİÇBİR ÜLKE ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN TEK BAŞINA GELEMEZ'

Resepsiyonda konuşan Bakan Yardımcısı Atalay, gerçekleştirilen resepsiyonun, küresel ortaklığa olan bağlılığı yeniden teyit etmek ve müreffeh bir dijital gelecek vizyonu paylaşmak için bir fırsat olduğunu söyledi. Atalay, "Türkiye, ITU'nun kurucu üyesi olmaktan daima gurur duymaktadır. Birliğin misyonunu tutarlı biçimde destekledik, önemli ITU konferanslarına ev sahipliği yaptık ve 2002'den bu yana kesintisiz olarak ITU Konseyi'nde görev aldık. Dijital dönüşümden iklim değişikliğine kadar günümüzün küresel sorunları ortak eylem gerektirmektedir. Yapay zeka ve yeni nesil ağlar gibi gelişen teknolojiler büyük fırsatlar sunmakta, ancak aynı zamanda karmaşık politika sorularını da beraberinde getirmektedir. Hiçbir ülke bu zorlukların üstesinden tek başına gelemez. Bunun için güçlü bir uluslararası iş birliği gereklidir. ITU'nun, teknolojik değişime yanıt verebilecek güçlü, kapsayıcı ve ileriye dönük bir kurum olarak kalması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ'

Atalay, "Türkiye'nin yaklaşımı üç ilkeye dayanmaktadır. Kapsayıcılık, iş birliği ve ortak ilerleme. Tüm ülkelerin karar alma süreçlerinde etkin bir söz sahibi olmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ayrıca dijital becerilerin dünya genelinde yaygınlaştırılmasına azami önem veriyoruz. Doha'da yapılacak ITU Tam Yetkili Konferansı'nda Türkiye, B Bölgesi'nden 2027–2030 dönemi için ITU Konseyi'ne yeniden seçilmeyi hedeflemektedir. Gücümüz; farklı bakış açılarını birbirine yaklaştırmak, uzlaşı oluşturmak ve tüm üye devletlere fayda sağlayacak çözümleri ilerletmekten gelmektedir" dedi.

BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit ise "Türkiye, bugün bölgesinin önemli bir dijital bağlantı merkezidir. Teknolojik birikimimizi, karşılıklı ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda dost ve kardeş ülkelerimizle iş birliğine dönüştürmeye hazırız. Birliğin yönetiminde önemli sorumluluklar üstlenen Konseyde bulunmayı, ülkemizin ITU'ya olan katkılarını sürdürmesi bakımından büyük önem taşıyan bir görev ve Birliğin çalışmalarına karşı sorumluluk üstlenmek ve farklı coğrafyalar arasında yapıcı diyaloğa katkı sağlamak için önemli bir imkan olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin ITU Konseyi üyeliğine adaylığını tanıtan video gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı