Bronz: Yangınları Tespit Eden Özel Eğitimli Jandarma Köpeği

BURSA İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 4 yaşındaki Alman çoban köpeği cinsi 'Bronz', ormanlar başta olmak üzere ev ve iş yerlerindeki yangınların çıkış noktasını tespit ederek, şüpheli bir durumun olup olmadığını ortaya çıkarıyor. Özel eğiticisi tarafından her gün 6 saat eğitime tabi tutulan Bronz, jandarmanın işini kolaylaştırıyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda tutuşturucu maddeler üzerine 14 haftalık eğitimden geçen yangın tespit köpeği 'Bronz', 2023 yılı Ocak ayında Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda göreve başladı. 4 yaşında olan Alman çoban köpeği cinsi Bronz, ormanlar başta olmak üzere ev ve iş yerlerindeki yangınların çıkış noktasını tespit edip şüpheli bir durumun olup olmadığını ortaya çıkararak, jandarmanın işini kolaylaştırıyor. Türkiye genelinde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan 4 yangın köpeğinden biri olan ve özel mama ile beslenen Bronz, İl Jandarma Komutanlığı'nda bulunan kondisyon parkurunda eğiticisi tarafından her gün 6 saat eğitime tabi tutuluyor. Diğer köpeklerden farklı olarak Bronz, tiner ve benzin gibi yanıcı maddeler koklatılarak da eğitiliyor. Bronz, başta Bursa ve çevre illerdeki ormanlarda çıkan yangınlar olmak üzere, şüpheli görünen yangınlarda görev alıp, kasten çıkarılıp çıkarılmadığının tespitinde ekiplere yardımcı oluyor.

'YANGININ ÇIKIŞ NOKTASINI BULMAK AMACIYLA EĞİTİLMİŞTİR'

Yangın tespit köpeği Bronz'un, yangının çıkış noktasını bulması amacıyla eğitildiğini söyleyen Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Uğur, "4 yaşında erkek cinsi olan Bronz, Alman çoban köpeğidir. Yangın tespit köpeği Bronz, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'nda, tutuşturucu maddeler üzerine 14 hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayarak, 2023 yılında Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başladı. Bronz, günde 1 öğün olmak üzere özel mamayla beslenmektedir. Yangının çıkış noktasını bulmak amacıyla eğitilmiş olup yangın bölgesinin soğutma çalışmaları bittikten sonra görev yapmaktadır. Türkiye genelinde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan 4 yangın köpeği bulunmaktadır" dedi.