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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan İsrail'e Soykırım Suçlaması

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan İsrail'e Soykırım Suçlaması
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak nitelendirerek, netanyahu'yu destekleyen ülkeleri harekete geçmeye çağırdı. Lula, sivil ölümlerine dikkat çekti ve BM kararlarına uyulmadığını vurguladı.

NEW Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak tanımlayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu destekleyenleri harekete geçmeye çağırdı.

Lula da Silva, New York'taki BM binasında AA muhabirinin "Lübnan'da sadece 1 günde 500'den fazla sivilin öldürüldüğü belirtiliyor. İsrail ordusu da Lübnan'a kara harekatı hazırlığında olduğunu açıkladı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce artık İsrail'e yönelik küresel bir silah ambargo çağrısında bulunma vakti geldi mi?" sorularını yanıtladı.

Lübnan'daki ölü sayısının, en son 1987-1990 yıllarında gerçekleşen iç savaştaki ölü sayısını geçtiğine dikkati çeken Lula da Silva, 93 kadın ve 50 çocuğun da ölen siviller arasında yer aldığını belirtti.

Lula da Silva, yaklaşık 10 bin kişinin de yerinden edildiğini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria topraklarında da çok sayıda sivilin öldürüldüğünü belirten Lula da Silva, "Diğer taraftan bir soykırım var." ifadesini kullandı.

???????Lula da Silva, Başbakan Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bir süreç yürütüldüğünü anımsatarak aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ateşkes için karar alındığını ancak Netanyahu'nun bu kararlara uymadığını dile getirdi.

"BM'yi güçlendirmek için savaş veriyoruz"

"Bu nedenle BM'nin karar alma ve faaliyete geçebilmesi için güçlendirilmesi noktasında savaş veriyoruz." diyen Lula da Silva, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu destekleyen ülkeleri harekete geçmeye çağırdı.

"İsrail hükümetini şiddetle kınıyorum"

Lula da Silva, bir taraftan bazı ülkelerin dünyayı daha iyi duruma getirmek için çaba sarf ettiğini, diğer taraftan da bazılarının insanları öldürdüğünü belirterek, "Bunun bir açıklaması yok. İsrail hükümetinin bu faaliyetlerini şiddetle kınıyorum. İsrail halkının çoğunun bu soykırımı desteklemediğinden de eminim." dedi.

Hamas'ın da payına düşen katkıyı sağlaması ve masum esirleri serbest bırakması gerektiğini dile getiren Lula da Silva, aynı şekilde "her şeyin normale dönmesi için" İsrail hükümetinin de esirleri serbest bırakması gerektiğini kaydetti.

Lula da Silva, insanlığın Gazze, Sudan ve işgal altındaki Batı Şeria gibi yerlerde olan biteni normal karşılayarak yaşamaya devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel

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