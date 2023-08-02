Brezilya'da polis operasyonlarında 43 kişi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde polisin uyuşturucu çetelerine düzenlediği baskınlarda 43 kişi öldü. Rio de Janeiro'da 10 kişi, Sao Paulo'da 14 kişi ve Bahia'da 19 kişi hayatını kaybetti.