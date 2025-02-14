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Brezilya'da İlk Temas: İzole Yerli Kabileden Bir Çocuk Köyde Bulundu

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Brezilya'da daha önce temas kurulmamış bir yerli kabileden bir erkek çocuğu, köy sakinleri tarafından bulundu. Köy halkı, çocuğa çakmağın nasıl yakıldığını gösterdi. Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI) çocuğa bakım sağlamaya başladı.

Brezilya'da köy sakinleri, Amazon Ormanları'nda izole yaşayan, daha önce temas kurulmamış yerli kabileden bir çocuğa çakmağın nasıl yakıldığını gösterdi.

Brezilya Yerli Halklar Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce irtibat kurulmayan yerli kabileden erkek çocuğunun, 12 Şubat'ta Purus Nehri'nin yakınlarındaki Bela Rosa köyünde görüldüğü duyuruldu.

Associated Press'e (AP) konuşan köy sakini, çocuğun ayaklarının çıplak olduğunu, peştamala benzeyen kısa elbise giydiğini ve köy sakinlerini görünce iki tahta sopa salladığını anlattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde köy sakinlerinin yerli çocuğa çakmağın nasıl yandığını açıklamaya çalışması dikkati çekti.

Brezilya'da yerli halkların korunması için faaliyet yürüten Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI) çalışanları, kısa süre sonra Amazon Ormanları'nın yakınlarındaki köye giderek çocuğu vakfın tesisine götürdü.

FUNAI, çocuğa bakım sağlanmaya çalışıldığını ve sağlık ekibinin beklendiğini açıkladı.

FUNAI, 2021'de bölgedeki izole yerli grubun varlığını doğrulamıştı

FUNAI, 2021'de Bela Rosa'nın yakınlarında terk edilmiş kamplar ile bazı kanıtların bulunduğunu açıklamış, bunların bölgede izole yerli grubun varlığını doğruladığını belirtmişti.

"Mamoria Grande" olarak adlandırılan bölge, Aralık 2024'te yerliler dışındakiler için yasak bölge ilan edilmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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