Brezilya bankacılığında yapay zeka yatırımları artıyor

SAO PAULO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'da bankacılık sektörünün, bu yıl yapay zeka, veri analitiği ve büyük veri alanlarına geçen yıla göre yüzde 8 artışla yaklaşık 3 milyar real (583 milyon ABD doları) yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Brezilya Bankalar Federasyonu (Febraban) salı günü Sao Paulo'da düzenlenen 2026 Febraban Teknoloji etkinliğinde, küresel danışmanlık firması Deloitte tarafından düzenlenen anketin verilerini açıkladı.

Bankalar söz konusu yatırımlarla, operasyonel verimliliği, veri analizini, müşteri hizmetlerini ve dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyor. Ankete katılan bankaların yüzde 92'si, yapay zekanın en önemli faydasının, rutin faaliyetlerin daha hızlı yürütülmesi olduğunu belirtti.

Bankalar 2026 yılında bulut altyapısına geçen yıla göre yüzde 30 artışla yaklaşık 3,9 milyar real (758 milyon dolar) düzeyinde yatırım yapmayı da planlıyor.

Brezilya bankacılık sektöründe bu yıl toplam 50 milyar real (9,7 milyar dolar) teknoloji yatırımı yapılması öngörülüyor.

Yapay zeka ve üretken yapay zeka alanlarında profesyonellerin eğitimi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik yatırımların bu yıl geçen yıla göre yüzde 31 artışla 29,4 milyon real (5,7 milyon dolar) seviyesine ulaşması bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, bankaların yüzde 42'sinin bilgi teknolojisi işgücünü ortalama yüzde 22 oranında genişletmeyi planladığı belirtildi. En güçlü talebin yazılım geliştiriciler, yapay zeka ve veri mühendisleri, kurumsal mimarlar ve "DevOps" mühendislerine yönelik olması bekleniyor.

Araştırmadan sorumlu direktör Rodrigo Mulinari, "Bankaların yapay zeka, analitik, büyük veri ve buluta yönelik yatırımları, sektörün inovasyon, verimlilik ve güvenliğe bağlılığını gösteriyor" dedi.

Kaynak: Xinhua