Haberler

Bozkurt'ta Anne ve Oğul Kayboldu, Cansız Bedeni Bulundu

Bozkurt'ta Anne ve Oğul Kayboldu, Cansız Bedeni Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenleri, arama çalışmalarının 9. gününde bir dere yatağında bulundu. Cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki dere yatağında dün cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan, evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da, oğlu Osman Yaşar'ı da yanına alıp evden çıktı. Anne ve oğlundan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarıyla AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri arama çalışması başlattı. Çalışmaların 9'uncu gününde, AFAD'ın dronuyla Köseali köyü mevkisindeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni tespit edildi. Osman Yaşar'ın bulunmasının ardından Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları da aynı bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Osman Yaşar'ın bulunduğu yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta annesinin de cansız bedenine ulaşıldı. Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri, gece saatlerinde otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyor

2 askerimizin naaşı hala bulunamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.