Boyabat'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.Ş. (20) idaresindeki 57 ADA 922 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.Ş, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA