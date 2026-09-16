Haberler

Boyabat'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Boyabat'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

A.Ş. (20) idaresindeki 57 ADA 922 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.Ş, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirası var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Adıyaman’da 62 yaşındaki adam evde ölü bulundu

Yakınları haber alamayınca eve geldi! Acı gerçekle karşılaştılar
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
ABD ordusu uyuşturucu kartellerinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı tekneyi batırdı

Pasifik'te operasyon! ABD askerleri tekneye el koyup batırdı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha