Haberler

Botsvana ile Umman arasında 9 işbirliği anlaşması imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CAPE Afrika ülkesi Botsvana ile Umman arasında enerji, madencilik, yatırım ve hava ulaşımı dahil çeşitli alanlarda 9 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı.

CAPE Afrika ülkesi Botsvana ile Umman arasında enerji, madencilik, yatırım ve hava ulaşımı dahil çeşitli alanlarda 9 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Botsvana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Gaborone'da Botsvana Cumhurbaşkanı Duma Boko ile bir araya geldi.

Botsvana devlet haber ajansı BOPA'ya göre, Heysem bin Tarık ile Boko, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerle yeni işbirliği imkanlarını ele aldı.

Görüşmede özellikle yenilenebilir enerji, madencilik, yatırım, lojistik, gıda güvenliği ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi değerlendirildi.

İki lider ayrıca, Afrika ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

9 işbirliği anlaşması

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasında 9 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmalar, genel işbirliği, siyasi istişareler, yatırımların teşviki, hava ulaşımı, diplomatik ve resmi pasaport sahiplerine vize muafiyeti, ticaret ve sanayi, madencilik, enerji ve ilaç sektörlerinde işbirliğini kapsıyor.

Madencilik alanındaki anlaşmayla Botsvana'daki bakır ve altın madenciliği imkanlarının iki ülke tarafından ortak geliştirilmesi öngörülürken, enerji alanındaki mutabakat ise enerji güvenliği, sürdürülebilir enerji projelerinin geliştirilmesi ve bölgesel enerji entegrasyonunda işbirliğini içeriyor.

Sağlık alanındaki anlaşma ise iki ülke arasında ilaç güvenliği ve tedariki, sektörel yatırımlar ile düzenleyici kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini öngörüyor.

İki ülke ayrıca, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, iş dünyaları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve hava ulaşımı alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynak: AA
Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor

Ermenistan-Rusya hattında üs gerilimi: Putin'in mesajı net

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var

İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
TFF'den Süper Lig'in yayın ihalesi için açıklama: Tarih verildi

TFF, futbolseverlerin dört gözle beklediği haberi verdi
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında

Dev holdinge operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı

Merakla bekleniyordu! İşte Reis'in maaşı
Bakan Çiftçi'den tarihi açıklama! Eski bakan Namık Gedik'in naaşı Anıt Mezar'a taşınacak

Darbenin ilk kurbanlarındandı! Merhum bakanın naaşı taşınacak