Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Genç Diplomasi Derneği tarafından "Soğuk Savaş" temasıyla düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu" İstanbul'da başladı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda "Tarihin Işığında Diplomasi" üst başlığıyla düzenlenen forum, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılış oturumunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Türkiye'nin dört bir yanında 560 gençlik merkezi, 370'ten fazla gençlik ofisiyle faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin kapasitesini artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Efendioğlu, katılımcılara Bakanlığa ait bir Gençlik Kampı'nda "Diplomasi Kampı" düzenleme önerisinde bulundu.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu da öğrenciyken ev arkadaşının Etiyopyalı olduğunu, bu vesileyle ilk kez oraya giderek Afrika'ya adım attığını dile getirdi.

Hekimlik ve Kızılay Genel Başkanlığı ile AFAD Başkanlığı yaptıktan sonra Tanzanya Büyükelçisi olduğunu anlatan Güllüoğlu, "Böylece daha önceden diplomasinin farklı yüzleriyle yapmış olduğum diplomasi faaliyetlerini bizzat diplomat olarak yerine getirmeye başladım. Tarih, diplomasinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Tarih bilmeden bugünü okumaya çalışırsak bize sunulanları sadece görürüz. Tarih bilirsek modern felsefeyi, Mercedes'in ülkesi olan Almanya'nın aynı zamanda Tanzanya'da 300 bin insan öldürdüğünü, insanları öldürmekle kalmayıp insanların kafataslarını kendi ülkelerine götürecek kadar garip bir ülke olduğunu da biliriz. Sadece kendi geçmişini bilmek yetmiyor." diye konuştu.

Diplomasinin hayatın her yerinde olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Diplomaside güçlü olmak sadece Dışişleri Bakanlığı çalışanlarınızın güçlü olmasıyla olmuyor. Diplomasinin en önemli kurumlarından bir tanesi Milli Savunma Bakanlığıdır. Caydırıcılığınız yüksekse, diplomaside hata yapsanız bile millet sizden korkar, çekinir. Milli Savunma Bakanlığınızın da güçlü olması için ekonominizin de çok sağlam olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, "Zihniniz, diliniz, insanlığınız ve kalbiniz de güçlü olacak, böylece hem masada hem sahada güçlü olacaksınız. Bunların hepsinin temelinde ise aslında bir faktör var; insan faktörü. Sizlerin daha lise çağlarından itibaren buralardan başlayan emekleriniz inanılmaz kıymetli. Bu anlamda hepinizi tebrik ediyorum ve alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir ise forumda gençliğin vicdanının konuştuğunu ifade etti.

Gazze'den Arakan'a, Yemen'den Keşmir'e, Sudan'dan Doğu Türkistan'a kadar farklı coğrafyalarda çocukların yurtlarından koparıldığını, şehirlerin yıkıma sürüklendiğini ancak uluslararası kurumların adalet adına tek bir kelime söyleyemeyecek kadar sessiz kaldığını söyleyen Bilir, "İşte bu suskunluk, bizim konuşma sebebimizdir. 'Gençlik sustuğunda vicdan da susar.' diyoruz. İşte tam da bu nedenle harekete geçerek, Türkiye'nin en genç diplomasi derneğini kurduk. Amacımız, yalnızca bir diplomasi simülasyonu gerçekleştirmek değil, gençlerin tarihten, siyasetten, insani sorumluluktan beslenen gerçek bir vizyon ortaya koymasını sağlamaktır." şeklinde konuştu.

Bilir, forumda gençlerin Kıbrıs'tan Berlin'e, Vietnam'dan Afganistan'a kadar insanlığın belleğine kazınmış meseleleri yeniden ele alacaklarını belirterek, "Bugün burada toplanan her bir genç, aslında yarının temsilcisi, elçisi, diplomatı. Biz bu yolculuğa çıkarken gençliği reklam malzemesi değil, özne olarak gördük." dedi.

Bosphorus Diplomasi Forumu, 4 gün boyunca farklı başlıklarda Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak devam edecek.