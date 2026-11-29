Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen " Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri" kapsamında Bosnalı bir şair, romancı ve öykücü Faruk Sehic, "Savaşın İçinde Edebiyatı Savunmak" başlıklı konuşma yaptı.

Pusula Maraş Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen programda Sehic, Bosna Hersek'teki savaşın kendisini ve kuşağını derinden dönüştürdüğünü belirterek, yaşadıkları nedeniyle toplumun bireylerden beklediği geleneksel yaşam adımlarından uzaklaştığını ifade etti.

Savaşta insanların hayatlarından sorumlu olmanın kendisinde aile kurma ve çocuk sahibi olma gibi isteklere karşı farklı bir yaklaşım geliştirdiğini aktaran Sehic, kendi kuşağının da savaş nedeniyle hayatlarının dört yılını kaybetmiş gibi hissettiğini söyledi.

Sehic, savaşın ardından yazmaya başladığını dile getirerek, "Başlangıçta aklıma gelen her şeyi yazıyordum. Metaforlarla dolu, bir tür gerçeküstü şiir gibiydi. Benim için bile pek anlaşılır değildi. Ama yaşadığım her şeyi kağıda dökmem gerektiğini hissediyordum. Çünkü savaştan sonra çok sayıda savaş edebiyatı okudum ve bunların çoğu iyi değildi. Yani bazı insanlar savaşı romantikleştiriyor, sanki iyi bir şeymiş gibi gösteriyor. Bence bu iyi edebiyat değil." dedi.

"Savaş bittikten sonra kısa şiirler yazmaya başladım"

Bir savaşta ilk önceliğin hayatta kalmak gayesinden kaynaklı, bir şiir ya da kelimelerin o sırada düşünelemeyeğine işaret eden Sehic, şöyle devam etti:

"Namlu ucundayken her şey çok sıcaktır. Yani olaylar o kadar hızlı gelişir ki yalnız kalmaya vaktiniz olmaz. Amacınız hayatta kalmaktır, saldırırsınız ya da size saldırılır, kendinizi savunursunuz. Komutan olduğum için subaylık gibi üç dört rolün sorumluluğu üzerimdeydi, şiirsel imgeler kurmaya yer yoktu. Savaş bittikten sonra kısa şiirler yazmaya başladım, sonra daha geniş bir alana ihtiyaç duyup kısa öykülere geçtim ve en sonunda roman formuna ulaştım. Çünkü uzun formlar arasında en kapsamlısı odur. Çok basit bir cümleyle başladı. 'Bizi cephe hattına götürdüler.', 'Pod Pritiskom' adlı kitabımın kısa öykülerinden birinin cümlesiydi. Sanırım İstanbul'daki Kutu Yayınları'ndan basılmıştı. Ondan önce de 'Hit depo' adlı bir şiir kitabım yayımlanmış ve çok satmıştı. Böylece Bosna ve Hırvatistan'da tanınmış oldum."

"Pek çok insan barışta hayatta kalamadı"

Sehic, savaşın her şeyi kökten değiştirdiğine işaret ederek, "Yalnızca şiiri ya da edebiyatı değil, hayata, dünyaya, gezegene, insanlara, dine ve her şeye bakışınızı değiştirdi. Bazı şeyler ise aynı kaldı. Örneğin dostluk, sevgi ve insanlar arasındaki bağlar. Çünkü savaşta hayatta kalmamıza yardımcı olan şeyler bunlardı. Savaşta sınıf farkı yoktur, hepimiz aynı gemideyiz." diye konuştu.

Bosna Hersek'te savaşın bitmesinin ardından 1995'te şehirlerine döndüklerini aktaran Faruk Sehic, şunları anlattı:

"Evlerimize, sokaklara, dükkanlara, kafelere döndük. Camimiz yoktu, çünkü camileri yıkmışlardı, mayın koyup parçaladılar. Katolik kilisesini de yaktılar, yalnızca Ortodoks kilisesi ayaktaydı. Dört yıl boyunca yıkık dökük haldelerdi. Evlerin içinden, mutfaklardan ağaçlar büyüyordu. İnsanlar molozları temizleyip sokağa çıkardığında yollarda moloz tepeleri üzerinde yürüyordunuz. Kıyamet sonrası bir manzaraydı. Pek çok insan barışta hayatta kalamadı. Barış geldiğinde bazen savaştan çok daha zor olabiliyor. Savaşta nasıl davranacağınızı bilirsiniz, askersinizdir ama savaştan sonra ne yapacağınızı kimse söylemez. Bazı insanlar inancını yitirdi, bazıları alkolle, uyuşturucuyla ya da başka yollarla kendini yok etti."

Sehic, sanatçıların, şairlerin, yazarların ve gazetecilerin savaş dönemlerinde önemli bir tanıklık sorumluluğu üstlendiğini vurgulayarak, "tanıklık poetikası" yaklaşımına dikkati çekti.

Gazze'de çok sayıda gazeteci ve yazarın öldürülmesinin yaşananların dünyaya aktarılmasını engellemeye yönelik bir durum olduğunu ifade eden Sehic, Gazzeli şair Refaat Alareer'ın de kelimeleri bir silah gibi kullanarak, hakikati dile getirdiği için öldürüldüğünü söyledi.

Edebiyatın toplumları bütünüyle değiştirebilecek güce sahip olduğundan emin olmadığını dile getiren Sehic, buna karşın bireylerin bakış açısını dönüştürebileceğini ve gerçekleri daha iyi görmelerini sağlayabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA