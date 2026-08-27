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Saraybosna ve Zagreb'de Zafer Bayramı Resepsiyonları

Saraybosna ve Zagreb'de Zafer Bayramı Resepsiyonları
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Türkiye'nin Saraybosna ve Zagreb büyükelçilikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Büyükelçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne vurgu yaparak, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne destek ve bölgesel barış mesajları verdi.

SARAYBOSNA/ Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde düzenlenen programın ev sahipliğini Büyükelçi Emin Akseki yaptı.

Resepsiyona Askeri Ataşe Murat Kul, Bosna Hersekli yetkililer, Türk kurumları ve yerel kurumların temsilcileri, Türk iş insanları ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Akseki, programda yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetini anlatarak, ağustosun Türk milleti için önemli zaferlerin kazanıldığı bir ay olduğuna işaret etti.

Akseki, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin elde ettiği ne ilk ne de son zafer olduğunu ifade ederek, bunun teminatının da Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın önde gelen ordularından biri olduğunu belirten Akseki, Türkiye'nin Bosna Hersek ordusunun güçlendirilmesi ve modernizasyonu için işbirliklerini sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün ve anayasal düzeninin korunması için çalıştıklarını aktaran Akseki, Bosna Hersek'in barış, istikrar ve refahına katkı sunmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Askeri Ataşe Kul da 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Hırvatistan

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş'ın ev sahipliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla verilen resepsiyona Askeri Ataşe Albay Cüneyt Ali Demirtürk, Hırvat yetkililer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Altuntaş, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin özgür ve onurlu yaşama konusunda sarsılmaz bir kararlılığa sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Karadeniz bölgesinde barış ve diplomasiden yana olmaya devam ettiğini aktaran Altuntaş, kalıcı güvenliğin diyalog ile adil ve sürdürülebilir siyasi çözümler yoluyla sağlanabileceğini ifade etti.

Demirtürk de günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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