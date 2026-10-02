Bosna Hersek'te seçimde 3 milyon 414 bin seçmen 4 Ekim'de sandık başına gidiyor.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bosna Hersek'te 1992-1995 Savaşı'nı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması'ndan bu yana 10'uncu kez yapılacak genel seçimde seçmenler, 4 Ekim'de sandık başına gidecek.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunun (CIK) resmi internet sitesindeki bilgilere göre, seçimde 3 milyon 414 bin 364 seçmen oy kullanabilecek. Yurt dışında yaşayan ve posta yoluyla oy kullanmak için kayıt yaptıran 48 bin 78 seçmenin oy pusulaları adreslerine gönderildi.

Seçmenler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerini belirleyecek. Bunun yanı sıra devlet düzeyindeki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Temsilciler Meclisi, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi, RS Başkanı ve başkan yardımcıları ile FBiH'deki 10 kanton meclisinin üyeleri seçilecek. Görev alacak 518 kişi, doğrudan halkın oyuyla belirlenecek.

Özel statüye sahip Brcko'da da hükümette görev alacak isimleri belirlemek için seçmenler sandık başına gidecek.

CIK, genel seçime katılmak üzere 75 siyasi parti ile 4 bağımsız adayın başvurularını tamamen veya kısmen onaylarken 29 koalisyonun seçimlere katılmasına izin verdi.

Bosna Hersek Resmi Gazetesi'nde yayımlanan listelere göre tüm seviyelerde toplam 7 bin 28 adaylık bulunuyor. Adayların 3 bin 827'si kanton meclisleri, 1302'si RS Ulusal Meclisi, 1166'sı FBiH Temsilciler Meclisi için yarışacak. Bosna Hersek Temsilciler Meclisi için ise FBiH'den 445, RS'den 266 aday mücadele edecek.

Devlet Başkanlığı Konseyi için 10 aday yarışacak

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için 4, Hırvat üyeliği için 3, Sırp üyeliği için 3 olmak üzere toplam 10 aday yarışacak. FBiH sınırları içindeki seçmenler, Boşnak ya da Hırvat üye için, RS'deki seçmenler de Sırp üye için oy kullanacak.

Boşnak üyeliği için yarışan adaylar, Denis Becirovic, Bakir İzetbegoviç, Semir Efendic ve Fahrudin Radoncic. Sırp üyeliği için ise Zeljka Cvijanovic, Marinko Bozovic ve Nebojsa Vukanovic aday. Hırvat üyeliği için de Darijana Filipovic, Zdenko Lucic ve Slaven Kovacevic mücadele edecek.

RS Başkanlığı için 12 aday yarışacak. Seçmenler, bu pusulada yalnızca bir adayı işaretleyecek ve en çok oyu alan aday başkan olacak. Seçim yarışının Savo Minic ile Branko Blanusa arasında geçmesi bekleniyor.

İlk kez biyometrik doğrulama ve tarayıcı kullanılacak

Seçimin en önemli yeniliği, yaklaşık 4 bin 500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemlerinin kullanılması olacak. Bu sistemlerin kullanımı, siyasi partilerin yıllarca uzlaşamaması üzerine görevden ayrılan Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in 2024'te Seçim Kanunu'nda yaptığı değişikliklerle zorunlu hale getirildi.

Yeni sistemde seçmenler, kimlik kontrolünün ardından parmak izi okutacak. Oy verme işlemi yine kağıt pusulalarla yapılacak ve seçmenler, pusulaları sandığa atmadan önce tek tek tarayıcıdan geçirecek. Aday isimleri pusulada değil ayrı ekte yer alacak.

Pusulaların taranarak verilerin doğrudan CIK'e iletilmesiyle ilk sonuçların saat 20.00'de açıklanması planlanıyor. Önceki seçimlerde ilk sonuçlar, genellikle saat 23.00 civarında duyuruluyordu.

Taranan pusulalar elle de sayılacak. CIK, iki sayım arasında büyük fark çıkması halinde ek kontrol yapılacağını ve fark sürerse elle yapılan sayımın resmi sonuç kabul edileceğini açıkladı.

Bosna Hersek'te genel seçim 4 yılda bir yapılıyor. 2 Ekim 2022'deki seçimde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Denis Becirovic, Hırvat üyeliği için Zeljko Komsic ve Sırp üyeliği için de Zeljka Cvijanovic seçilmişti.

Kaynak: AA