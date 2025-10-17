Bosna Hersek'te 'Doğumunun 100. Yılında Aliya İzetbegoviç Sempozyumu' başladı

Erciyes Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) işbirliğiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Doğumunun 100. Yılında Aliya İzetbegoviç Sempozyumu"nun açılışı yapıldı.

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, Aliya İzetbegoviç'in hayatını anlatan kısa belgesel gösterildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, programda yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın hemen ardından görev yaptığı yılları duygulu bir şekilde anarak, kendisini en çok çocukların etkilediğini belirtti.

İzetbegoviç'in fikirlerinin ölmediğini ve yaşadığını anlatan Akar, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin son derece önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Akar, programdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, görev yaptığı yıllarda en çok çocukların durumundan etkilendiğini ve mülteci kamplarını sürekli ziyaret ettiğini söyledi.

Bosna Hersek'teki savaş yıllarında çocukların durumuyla yakından ilgilendiklerini belirten Akar, çocukların "Rüyamda annemi, babamı gördüm." dediğini aktardı.

Akar, şöyle devam etti:

"Zor günler yaşadık orada, çok çalışmak lazım. Uluslararası kurumlar önemli, bunlar olmadan olmaz. Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği olacak, burada bir sorun yok. Fakat onlara bel bağlayarak, onlara güvenerek, onlara dayanarak herhangi bir şekilde özgürlüğü, adaleti sağlamanın mümkün olmadığını görmemiz lazım. Dün Kıbrıs'ta, Bosna'da şimdi Gazze'de yaşanan olaylar bunları anlatıyor bize. Cumhurbaşkanımız yıllardan beri 'Dünya 5'ten büyüktür.' derken, bu adaletsiz yapıya olan isyanı söylüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Aliya İzetbegoviç'in yüklediği bir sorumluluk olduğunu dile getiren Akar, Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda Boşnak kardeşleriyle beraber hareket ettiklerini söyledi.

Geçmişi hatırladıklarını ve geçmişten ibret aldıklarını aktaran Akar, adaleti ve hakkı istediklerini belirtti.

Gençlere yakın tarihi anlatmak gerektiğini vurgulayan Akar, "Halil Brzina'yı andık, Zenica'da tugay komutanıydı, bir taraftan askerdi, diğer taraftan bir fikir insanıydı, inanç insanıydı. Brzina, Fojnica'ya girerken, 'Hiçbir sivile, hiçbir silahsız insana, hiçbir tarihi, dini yapıya zarar vermeyeceksiniz.' diyor. 1993 savaşın en yoğun günleri. Bunlara rağmen İzetbegoviç'ten aldığı direktifler doğrultusunda hiç kimseye zarar vermedi. Dedelerimiz de, atalarımız da böyle yaptı, Osmanlı buydu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bosna Hersek'in geleceği için ideallerden asla vazgeçmeyen bir insanı hatırlamamız gerekiyor"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de programda yaptığı konuşmada, İzetbegoviç ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelelerinin birbirine benzediğini ifade etti.

Özgen, İzetbegoviç'in liderliğinde halkının onurlu bir mücadele verdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Her iki liderin mücadelesi farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda yaşanmış olsa da, çok farklı coğrafya demekte zor aslında, özünde aynı ahlaki zemindedir, adalet, haysiyet ve özgürlük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.' derken, Aliye İzetbegoviç de, 'Büyük Allah'a yemin ederim ki biz köle olmayacağız.' diyordu."

İzetbegoviç'in kızı Sabina Berberovic de yaptığı konuşmada, babasını anlamlı bir şekilde andıkları için Türkiye'den gelen herkese teşekkür etti.

Berberovic, İzetbegoviç'in tüm hayatının bir mücadele içinde geçtiğini belirterek, "Onun savunduğu değerler, özgürlük, adalet, doğruluk ve hoşgörüyü yaşatmanın en iyi yolunun bu tür etkinlikler olduğunu düşünüyorum. Hepimizin, özellikle de Bosna Hersek'in geleceği için ülkemiz için en zor anlarda bile bu ideallerden asla vazgeçmeyen bir insanı hatırlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Onun düşünceleri, adalet ve haysiyet arayışında olan insanlara da yol göstermiştir"

IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, İzetbegoviç'in kurucu lider olduğunu ve onu böyle hatırladıklarını ifade etti.

Kuşakcı, IUS'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzetbegoviç'e verdiği söz sonucunda hayata geçirildiğini dile getirerek, "Sempozyum da bu çabanın bir parçasıdır. Bu anlamlı etkinliğe ortaklık etmekten büyük onur duyuyoruz." dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da İzetbegoviç'in adaletin, inancın ve insan onurunun sesi olduğunu, onun düşüncelerinin her çağda anlam kazandığını ifade etti.

Altun, üniversite olarak İzetbegoviç'i anmayı tarihsel bir görev olarak gördüklerini kaydederek, "İzetbegoviç, hayatı boyunca en zor zamanlarda bile insan onuruna olan bağlılığından vazgeçmemiştir. O, savaşın ortasında bile insan olarak kalabilmeyi hatırlatan bir liderdir. Onun düşünceleri bir milleti ayağa kaldırmakla kalmamış, dünyanın neresinde olursa olsun adalet ve haysiyet arayışında olan insanlara da yol göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Türk Tarih Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Aliya İzetbegoviç Vakfının destek verdiği programda emeği geçenlere konuşmaların ardından hediye ve plaket verildi.

Yarın sona erecek sempozyumda alanında uzman akademisyenler, Aliya İzetbegoviç'in hayatı, mücadelesi ve fikirlerini anlatan sunumlarını yapacak.