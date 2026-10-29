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Bosna Hersek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Bosna Hersek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek'teki üst düzey yetkililer, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, bakanlar, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Bosna Hersek milli marşıyla başlayan resepsiyonda, Büyükelçi Akseki, Cumhuriyet'in kurulmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına müteşekkir olduklarını ifade etti.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Akseki, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve anayasal düzenini desteklediklerini belirtti.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı için hazırlanan video mesajı da izletildi.

Kaynak: AA
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