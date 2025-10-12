Haberler

Boşanmış Eşinin Kardeşini Vuran Adam Kaçtı

Boşanmış Eşinin Kardeşini Vuran Adam Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, cezaevinden yeni çıkan Kemal Kılıç, boşandığı eşinin kardeşi Mustafa Özocak'ı tütün tarlasında tabancayla vurarak öldürdü. Kılıç olayın ardından kaçtı ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Kemal Kılıç (38), boşandığı eşinin kardeşi Mustafa Özocak'ı (32) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bugün Bafra ilçesinin Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandığı eşinin evine giden Kemal Kılıç, evin yanındaki tütün tarlasında çalışan eski kayınbiraderi Mustafa Özocak ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kılıç, yanında bulundurduğu tabanca ile Mustafa Özocak'a 8 el ateş ederek vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Özocak, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Kemal Kılıç'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kılıç'ın kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Galatasaray'dan Anguissa harekatı

Galatasaray, Fener'in aylarca peşinde koştuğu yıldıza göz dikti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Galatasaray'dan Anguissa harekatı

Galatasaray, Fener'in aylarca peşinde koştuğu yıldıza göz dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.