Boşanma Aşamasındaki Kadın Polis Memuru Eşi Tarafından Öldürüldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki polis memuru eşi tarafından öldürülen bir çocuk annesi kadın, Sungurlu ilçesinde toprağa verildi. Boşanma aşamasındaki eşi Mürsel Ataklı (38) tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen Gülten Ataklı'nın (37) cenazesi, yakınlarınca Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Sungurlu Ulu Cami'ye getirildi. Ataklı'nın cenazesi, burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı'na defnedildi. Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde 31 Temmuz'da yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gülten Ataklı'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla Samsun'un Havza ilçesinde yakalanan polis memuru Mürsel Ataklı ise sevk edildiği Sungurlu Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Çiftin çocukları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.