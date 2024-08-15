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Boşanma Aşamasındaki Eşler Yan Yana Toprağa Verildi

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Ankara'da boşanma aşamasındaki bir çift, yaşanan tartışmanın ardından intihar etti. Çiftin cenazeleri Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi.

ANKARA'da, Zülbiye Bahadır (42) ile onu öldürüp intihar eden boşanma aşamasındaki eşi Berat Bahadır (43), yan yana toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 937'nci Sokak'ta meydana geldi. Berat Bahadır ile boşanma aşamasındaki eşi Zülbiye Bahadır, 06 FK 6998 plakalı otomobilde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Berat Bahadır, tabancayla eşi Zülbiye Bahadır'a ateş etti. Bahadır ardından aynı silahla kendini vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bahadır çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, defnedilmek için Ortaköy Mezarlığı'na getirildi. Zülbiye Bahadır ile onu öldürüp intihar eden eşi Berat Bahadır, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çiftin 2 çocuğu olduğu belirtildi.

Haber- Kamera: Umutcan ÖREN-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ortaköy 3-sayfa Ankara Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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