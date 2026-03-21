Eşi tarafından anne ve babasının mezarı başında öldürülen Gamze, toprağa verildi

Aksaray'da, mezarlıkta dua ederken eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan Gamze Yıldırım hayatını kaybetti. Yaralanan ablasının tedavisi sürüyor.

AKSARAY'da, annelerinin mezarı başında dua okurken boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım (38) tarafından av tüfeğiyle vurulan Gamze Yıldırım (35) toprağa verildi. Yıldırım'ın saldırıda yaralanan ablası Beyaz Çakmak'ın (48) tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Oğuzlar köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım ile ablası Beyaz Çakmak, bayramın birinci günü mezarlığa gidip anneleri Elif ile babaları Bünyamin Özsevgiç'in mezarlarını ziyaret ederek dua okumaya başladı. Bu sırada Gamze Yıldırım'ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım geldi. Habip Emre Yıldırım, av tüfeğiyle eşi ve baldızına ateş edip, kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım başından, ablası ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Gamze Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Beyaz Çakmak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Habip Emre Yıldırım, jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

VURULDUĞU MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Gamze Yıldırım'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ortaköy ilçesine getirildi. Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Oğuzlar köyü mezarlığında toprağa verildi.

Saldırıda ağır yaralanan Beyaz Çakmak'ın tedavisi sürerken, şüpheli Habip Emre Yıldırım'ın da ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
