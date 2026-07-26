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Ayrılık sürecinde eşi ve kızını rehin alan şahıs, KADES ihbarıyla 3 saatte ikna edildi

Ayrılık sürecinde eşi ve kızını rehin alan şahıs, KADES ihbarıyla 3 saatte ikna edildi
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ayrılık sürecindeki G.B., elinde silahla eşi S.B.'nin evine gelerek kadın ve 7 yaşındaki kızını rehin aldı. S.B.'nin KADES uygulamasıyla ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müzakere sonucu G.B. ikna edilerek kadın ve çocuk itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Şüpheli, hastane kontrolünün ardından gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde ayrılık sürecinde olduğu S.B.'nin (35) evine gelen G.B. (32), eşi ile kızını rehin aldı. Kadının öncesinde telefonunda yüklü KADES uygulaması tuşuna basması ile adrese gelen ekiplerin çabası sonrasında 3 saatte ikna edilen G.B., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00'te Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki dairede kızıyla birlikte yaşayan S.B., ayrılık sürecindeki G.B.'nin elinde silahla kapısının önüne gelmesi ile telefonunda yüklü Kadın Destek Uygulaması (KADES) tuşuna bastı. İhbarla adrese polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve Özel Harekat polisi yönlendirildi.

BALKONDAN GİRİP, KURTARDILAR

Bu sırada eve giren G.B., eşi ile 7 yaşındaki kızını rehin aldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonrasında G.B., eşi ile çocuğunu bıraktı. Kadın ile kızı, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan alınarak sağlık ekibine teslim edildi. G.B., müzakereci polislerin uğraşları sonucu ikna edildi. Daireden çıkan G.B., ambulansla götürüldüğü Antalya Şehir Hastanesi'ndeki kontrolünden sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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