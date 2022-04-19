Boşandığı eşinin oğluna aldığı telefona el koydu, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

BURSA (DHA) - BURSA'da velayeti kendisinde olan oğlu Ü.C.A.'yı (16) dövüp, eski eşinin konuşmak için ona aldığı verdiği telefonuna el koyan Ersin Aybey (42) tutuksuz yargılandığı davada 'yağma' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016'da Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Eşi G.K.'den boşanan Ersin Aybey, o tarihte 10 yaşındaki oğlu Ü.C.A.'yı yanına aldı. G.K. de velayeti eski eşinde olan oğlu ile rahat konuşabilmek için cep telefonu alıp Ü.C.A.'ya verdi. Ersin Aybey, iddiaya göre oğlunu döverek, annesinin aldığı cep telefonuna el koydu. Aradığında oğluna ulaşamayan G.K. eski eşinin cep telefonuna el koyduğunu öğrendi ve suç duyurusunda bulundu.

Savcı, yağmalandığı iddia edilen telefonun olay sonrası bir süre sanık adına kayıtlı hat ile daha sonra da tanık Altan Sedat B. tarafından kullanıldığının belirlendiğini aktararak Ersin Aybey'in cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de toplanan deliller ışığında Ersin Aybey'e 'yağma' suçundan 11 yıl hapis cezası verdi, iyi hal indirimi uygulamadı. Sanık Aybey, 'mala zarar vermek' suçundan ise beraat etti.