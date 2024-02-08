Boşandığı Eşini Öldüren Şüpheli Yakalandı

BURDUR'un Çavdır ilçesinde, boşandığı eşi Özlem Şımarık'ı (28) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla aranan Tarık Y. (45), kaçtığı Denizli'nin Çameli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana geldi. Kasten yaralama suçundan sabıkalı olan Tarık Y., 14 Ocak'ta boşandığı, iki çocuğunun annesi Özlem Şımarık'ın kaldığı Çavdır-Antalya kara yolu kenarındaki apart daireye sabah saatlerinde geldi. Tarık Y., iddiaya göre, boşanmalarının ardından başka biriyle sevgili olduğunu ileri sürdüğü Şımarık'ı çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş edip, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekibi Özlem Şımarık'ı ambulansla Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şımarık, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

POLİSLERİ GÖRÜNCE OTOMOBİLİNDEN İNİP, TARLAYA KOŞTU

Polis; olayın ardından kaçan Tarık Y.'nin otomobiliyle Denizli'nin Çameli ilçesine gittiğini belirledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Çameli İlçe Emniyet Amirliği ve Burdur'dan gelen polis ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Yolda önlem alan polis, Tarık Y.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Polisleri fark eden Tarık Y., otomobilinden inip, yol kenarındaki tarlalara doğru koşarak kaçmaya başladı. Peşine düşen polis, Tarık Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Tarık Y., Burdur polisine teslim edilip, Çavdır İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan Başsavcı Osman Kara imzasıyla basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "08/02/2024 tarihinde, Burdur ili Çavdır ilçesinde meydana gelen ve Ö.Ş. isimli kadın şahsın silah kullanılmak suretiyle ölümü ile sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmanın Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca titizlikle yürütüldüğü ve çok yönlü araştırmanın yapıldığı, bu yönde elde edilen deliller bağlamında, ölenin eski eşi T.Y. ile birlikte toplam 5 şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alma yönünde karar verildiği, basında yer alan, T.Y. isimli şahsın Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrıldığı yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı hususları kamuoyuna duyurulur" denildi.