Bora Kaplan'ın Avukatı Kocaoğlu: "Müvekkilim Sosyal Medya Fenomenidir, Herhangi Bir Yere Gittiğinde Karşılamak İçin Kalabalıklar Oluşur.

Yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan, Ankara’da “Kaplan” grubu olarak bilinen yer altı dünyası isimlerinden Ayhan Bora Kaplan’ın Avukatı Doç. Dr. Serhat Sinan Kocaoğlu, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmada; “Kendisi bir sosyal medya fenomenidir. Bu yüzden sevenleri çoktur ve müvekkilimin başı derde girdiğinde ya da herhangi bir yere gittiğinde müvekkilimi karşılamak için kalabalıklar oluşmaktadır. Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönem yasaklı bir siyasiyken hakkında verilen 4 ay 12 günlük yanlış cezayı çekmek için Sivas Cezaevi’ne gönderildiğinde, kitleler de onu karşılamaya gitmişti” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

Yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan, Ankara'da "Kaplan" grubu olarak bilinen yer altı dünyası isimlerinden Ayhan Bora Kaplan'ın Avukatı Doç. Dr. Serhat Sinan Kocaoğlu, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada; "Kendisi bir sosyal medya fenomenidir. Bu yüzden sevenleri çoktur ve müvekkilimin başı derde girdiğinde ya da herhangi bir yere gittiğinde müvekkilimi karşılamak için kalabalıklar oluşmaktadır. Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönem yasaklı bir siyasiyken hakkında verilen 4 ay 12 günlük yanlış cezayı çekmek için Sivas Cezaevi'ne gönderildiğinde, kitleler de onu karşılamaya gitmişti" dedi.

Ankara'da "Kaplan" grubu olarak bilinen yer altı dünyası isimlerinden Ayhan Bora Kaplan ve beraberindeki 42 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç örgütü üyeliği, nitelikli yağma, kasten yaralama, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet" suçlamalarından yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıkıyor. Kaplan'ın Ankara Emniyeti ve Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinin detaylarına da ANKA ulaştı. Kaplan, mahkemede emniyetteki ifadesini tekrarlarken; Avukatı Doç. Dr. Serhat Sinan Kocaoğlu'nun müvekkilini savunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösterdiği görüldü. Avukat Kocaoğlu'nun mahkeme tutanaklarına geçen savunması şöyle:

"…. bir iş adamı olan müvekkilimin yurt dışında yatırım yapmak için gayet meşru bir yolculuğu Türk Devleti tarafından maalesef ki bir teleshowa çevrilmiş ve müvekkilimin size biraz evvel internet üzerinden gösterdiğim yakalama anı videosunda görüldüğü üzere hiçbir karşı koyma emaresi olmadığı halde, bir kolluk görevlisi tarafından yere yıkılmış. 3 kolluk görevlisi tarafından üzerine çökülmüş, müvekkilim canlı yayında 'boynuma basmayın lütfen' dediğinde, o kolluk görevlilerinden birisi 'daha senin nerelerine basacağım ulan g..' dediği şu anda internette müvekkilim adı ile arama yapıldığında ortaya çıkan her video şeklinde mevcuttur… TCK'nin işkence suçu oldukça geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Bize göre müvekkilime yapılmış bu eylem işkence suçunu oluşturabilir, bu konuda hakimliğinizin suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz, zira Sulh Ceza Hakimlikleri soruşturma organlarının yaptıkları hukuka aykırılıkları kontrol etme ve hukuka uygun hale getirme merciileridir. Günümüzde gerek adliye konjonktur değişikliklerden sonra Bora Kaplan isimli şahsın bu kurumlardaki bağlantılarının kaybolduğu şeklindeki bu tarz varsayımlara karşı çıkıyoruz. Organize şubeden ifade alma durumu 9 saat sürdü. Gram bir şey yemedi. Müvekkilim 4 gündür uyumuyor, o şartlarda ifade verdi. Kavramları karıştırmıştır.

"CUMHRUBAŞKANIMIZI DA KALABALIK KARŞILADI"

...Müvekkilimin şahsiyetini de tanımanızı isterim, geçen depremde çokça yardımı olmuştur. Kendisi bir sosyal medya fenomenidir. Bu yüzden sevenleri çoktur ve müvekkilimin başı derde girdiğinde ya da herhangi bir yere gittiğinde müvekkilimi karşılamak için kalabalıklar oluşmaktadır. Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönem yasaklı bir siyasiyken hakkında verilen 4 ay 12 günlük yanlış cezayı çekmek için Sivas Cezaevi'ne gönderildiğinde, kitleler de onu karşılamaya gitmişti. Ancak bu demek değildir ki o dönem bu bir hukuka aykırılık gösterisi gelmektedir. Bunu dosyada organize şubede müvekkilime sorulan 'Sizi niye şurada kalabalıklar böyle karşıladı' gibi sorulara cevap vermek istiyorum, zira bu yaklaşımla organize şube müvekkilimin aslında sevilen ve sayılan bir iş adamı değil silahlı suç örgütü lideri olduğundan dolayı olarak ima etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kaplan grubuna yönelik Ankara Emniyeti, Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül akşamı operasyon düzenlemiş ve Ayhan kod isimli Bora Kaplan gözaltına alınmıştı. Kaplan ile birlikte grubuna yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı 29'a çıkmıştı. Kaplan ve beraberindekiler, savcılık sorgularının ardından Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Mahkeme, 29 şüpheliden Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi tutuklamış, 15'ini de adli kontrolle serbest bırakmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklama göre ise soruştumada 13 şüpheli halen firari.