Bolulu Süt Üreticisi, Artan Maliyetlerden Yakındı: "Yine Bu İktidar Kazanırsa Yapmayacağım" - Haberler

Bolu'nun Seben ilçesi Hoçaş köyünde süt üreticileri, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taçcıer ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'e artan maliyetlerden dert yandı. Bir üretici, "Bu işi bitirmek istemiyoruz, ama ayakta kalmaya çalışıyoruz, fedakarlık yapıyoruz" derken; bir başkası "Yem fiyatlarına göre sütü düzelttiler. Ama mazot, elektrik, gübre, ilaç bunları düşünen yok. Önümüzdeki hazirana kadar yapacağım, ama yine bu iktidar kazanırsa yapmayacağım" diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Bolu'nun Seben ilçesi Hoçaş köyünde süt üreticileri ve besicilerin sorunlarını dinledi. Taşcıer'in konuştuğu süt üreticisi bir kadın, şunları söyledi:

"BU İŞİ BİTİRMEK İSTEMİYORUZ AMA AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ, FEDAKARLIK YAPIYORUZ"

"Yem fiyatları çok fazla. Bize zam verdiklerinde biz alamıyoruz, bizden önce alıyorlar. Kazanamıyoruz, ayakta durmaya çalışıyoruz. İnşallah düzelecek. 2005 yılından itibaren bu işi yapıyoruz. Bu işi bitirmek istemiyoruz ama ayakta kalmaya çalışıyoruz, fedakarlık yapıyoruz."

Taşcıer'in daha önce buna benzer bir dönem yaşayıp yaşamadıklarını sorması üzerine diğer besici, "Daha önce de 2012-2013'te, sıfır faizli destek verildiğinde yine buna benzer bir durum yaşanmıştı. Hep zaten hükümetin verdiği zararlar. Sıfır faizle krediyi dağıttı zenginlere. 2012'de kesime bir başladılar, bizim hayvanlar da kesime gitmek zorunda kaldı ama para yapmadı bizimkiler" dedi.

Aydın Özer'in eti ve sütü sattığı zaman giderlerini karşılayıp karşılayamadığı sorusu üzerine bir besici, şunları söyledi:

"YİNE BU İKTİDAR KAZANIRSA YAPMAYACAĞIM"

"Şu anda 4 ay fazlasıyla karşılarım, kış döneminde 150 bin lira içeri gittim onları ödedim. Şu anda 3-4 ay para kazanacağım kışın onları vereceğim tekrar. Sağma inekleri ben kesime yollamadım. Hayvan kestirmem ölecek hayvanı diriltirim, geçen sene bir tane hayvan yattı veteriner bunu anında gönder dedi, ben tedavi yaparak düzelttim hayvanı. Şu anda yem ile sütü dengeliyorlar, bunu da başarı zannediyorlar. Ama mazot, elektrik, gübre, ilaç bunları düşünen yok. Yem fiyatına göre sütü düzeltiyorlar, şu anda yem 660, süt 700 lira, bana göre dengeli ama diğer masraflar çok. Kesimlik hayvanlardan kestiriyorum onları karşılıyorum bana kalan bir şey yok. Nasip olursa ben önümüzdeki hazirana kadar yapacağım, ama yine bu iktidar kazanırsa yapmayacağım."

ANKA / Güncel