Doğa tutkunu genç fotokopanlarla yaban hayatının izini sürüyor

Bolu'da yaşayan doğa tutkunu İbrahim Can Yıkılmaz, ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlarla yaban hayatını yakından takip ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve çiftçilikle de uğraşan 20 yaşındaki Yıkılmaz, izlediği belgesellerden ilham alarak yaban hayatını gözlemlemek için 2 ay önce kendi imkanlarıyla fotokapan ve kamera ekipmanları edindi.

Yıkılmaz, gerekli izinlerin ardından ormanlık alanlara 3 fotokapan kurup yaban hayatını yakından takip ediyor.

Fotokapanlarla geyik, vaşak, akbaba, kurt, ayı gibi hayvanları kayıt altına alan Yıkılmaz, Anadolu parsını da görüntülemeyi hedefliyor.

Yıkılmaz, sosyal medya sayfasında paylaştığı görüntülerle vatandaşların bölgedeki yaban hayatı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

"Hayvanları rahatsız etmemek için yaşam alanlarına fotokapan kurmuyorum"

İbrahim Can Yıkılmaz, AA muhabirine, doğada tek başına vakit geçirmeyi ve keşfedilmemiş noktaları dolaşmayı sevdiğini söyledi.

Bölgedeki yaban hayatının zenginliğinden bahseden Yıkılmaz, "Yaban hayvanlarıyla ilgili videolar izledim. 'Ben neden yapamıyorum?' diye düşündüm. Bundan ilham aldım ve başlamaya karar verdim. Öncelikle fotokapan ve kamera aldım, ekipmanlarımı toparladım." dedi.

Yıkılmaz, doğayı çok sevdiğini, tek başına çok gezdiğini ve bu sayede de çok yaban hayvanı gördüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Geyik, vaşak, akbaba, ayrıca çakal ve kurt çektim. Kurdun geçiş lokasyonlarını hep biliyorum, geçme olasılığı olan yerleri biliyorum. Ayıların da çoğunlukla kaldığı, yaşadığı bölgeyi elimin içi gibi biliyorum. Çoğunlukla geçiş noktalarına kurmaya çalışıyorum fotokapanları. Böylelikle çok görüntü alıyorum. Hayvanların yaşam alanlarını bilmeme rağmen daha çok geçiş yolları üzerinde görüntü almaya çalışıyorum. Yaşam alanlarına hayvanları rahatsız etmemek için kesinlikle fotokapan kurmuyorum. Gece hareketliliği olan bölgeleri bildiğim için o bölgeye kuruyorum."

Kısa süre önce nesli tehlike altındaki akbabaları ve bölgede nadir görülen vaşakları fotokapanla defalarca görüntülediğini dile getiren Yıkılmaz, asıl hedefinin geçmişte bölgede izine rastlanan Anadolu parsını kaydetmek olduğunu ifade etti.

Yıkılmaz, Anadolu parsıyla ilgili araştırmalar yaptığını belirterek, "İlerleyen zamanlarda insanın gitmediği, uğramadığı yerlere fotokapan kurmaya çalışacağım. Anadolu parsını çekebilmek en büyük hayalim." dedi.