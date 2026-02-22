Haberler

Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Güncelleme:
Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu bölgede beyaz örtü oluştu. Gölcük Tabiat Parkı, yürüyüş yapan doğaseverlere muhteşem manzaralar sunuyor. Ulaşımda aksama olmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Parkta açan çiçekler, yağışın ardından beyaz örtünün altında kaldı.

Tabiat parkından oluşan kış manzaraları, beyaz örtüyle kaplanan göl çevresi ve ormanlık alanla ziyaretçilere güzel anlar yaşattı.

Günübirlik tatil için gelen doğaseverler, yürüyüş yapıp manzarayı cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Kocaeli

Kocaeli'nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Başiskele'deki Aytepe mevkisi, Gölcük'teki Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı.

Güzergahı kullanacak sürücüleri uyaran İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği kontrolü yapıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
