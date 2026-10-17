Bolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar 5 santimetreye ulaştı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar 5 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun yüksek kesimlerinde, merkeze yaklaşık 38 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası mevkilerinde iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor. Bölgedeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Merkeze yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası mevkilerinde iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor.
Bölgedeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Kaynak: AA