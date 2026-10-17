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Bolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar 5 santimetreye ulaştı

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Bolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar 5 santimetreye ulaştı
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde, merkeze yaklaşık 38 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası mevkilerinde iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor. Bölgedeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Merkeze yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası mevkilerinde iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor.

Bölgedeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA
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