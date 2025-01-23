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Facianın ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangına ilk müdahalenin yapıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, binadan kopan alevli parçaların çevreye saçıldığı görüldü.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Grand Kartal Otel'de önceki gün yangın ihbarının alındığı saat 03.27'den sonra ilk müdahalenin başladığı anların devamında, saat 04.30 sularında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

BİNADAN KOPAN ALEVLİ PARÇALAR ÇEVREYE SAÇILMIŞ

Görüntülerde otelin girişi, vadiye bakan cephesi ve üst katlarından alevler yükseldiği görülüyor. Ekiplerin yangına müdahale ettiği anlara ilişkin görüntülerde, binadan kopan alevli parçalar çevreye saçılıyor.

Facianın ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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