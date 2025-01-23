Facianın ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangına ilk müdahalenin yapıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, binadan kopan alevli parçaların çevreye saçıldığı görüldü.
Kartalkaya'daki otel yangınına ilk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Grand Kartal Otel'de önceki gün yangın ihbarının alındığı saat 03.27'den sonra ilk müdahalenin başladığı anların devamında, saat 04.30 sularında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
BİNADAN KOPAN ALEVLİ PARÇALAR ÇEVREYE SAÇILMIŞ
Görüntülerde otelin girişi, vadiye bakan cephesi ve üst katlarından alevler yükseldiği görülüyor. Ekiplerin yangına müdahale ettiği anlara ilişkin görüntülerde, binadan kopan alevli parçalar çevreye saçılıyor.