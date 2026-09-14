Bolu, Düzce, Sakarya ve Karabük'te öğrenciler yaz tatilinin ardından okullarına kavuştu

Bolu, Düzce, Sakarya ve Karabük'te 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Bolu'da 2 bin 729 derslikte 4 bin 764 öğretmen, yeni dönemde öğrencilerle buluştu.

İl genelinde tüm okullarda öğrenciler, yaz tatilinin ardından sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Kültür İlköğretim Okulunda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, bugün yeni öğretim yılının ilk ders zilini çalmak için bir arada olduklarını belirtti.

Öğrencilere kahvaltılarını yapıp yapmadıklarını soran Aydın, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2 öğrenci eşliğinde yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Bolu'da, 5 bin 759 okul öncesi öğrencisi, 14 bin 897 ilkokul, 15 bin 354 ortaokul ve 16 bin 713 öğrenci ortaöğretimde eğitim görecek.

Düzce

Düzce'de kent genelinde 437 okul, 4 bin 280 derslikte 5 bin 703 öğretmen ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencileriyle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün verilerine göre bu yıl il genelindeki okullarda 75 bin 523 öğrenci eğitim alacak.

Sınıflarına yerleşen öğrenciler, okulun ilk gününde arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sakarya

Sakarya'da 205 bin 6 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına 798 okuldaki 8 bin 760 derslikte, 13 bin 913 öğretmenle başladı.

Öğrenciler, kent genelindeki okullarda ilk ders zili çalmasının ardından sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Öte yandan, bu yıl kentte 5 yeni okulda 64 derslikte eğitim öğretime başlanıldı.

Karabük

Karabük'te yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Melike Yeşilyurt Anaokulu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, Karabük'ün eğitimde oldukça başarılı bir il olduğunu söyledi.

Devletin üzerine düşeni yaptığını belirten Çağatay, "Okullar yapar, kitaplarını verir, ihtiyaçları karşılar ama Karabük'te çok hayırseverimiz de var. Allah razı olsun onlardan." dedi.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da anaokulunun 150 öğrenci kapasiteli olduğunu ifade etti.

Anaokulunu yapan hayırsever iş insanı Osman Yeşilyurt'a teşekkür eden Çetinkaya, "Çok genç yaşta rahmet-i Rahman'a kavuşan torunu Melike Yeşilyurt'u rahmetle anıyorum. Evladımız nur içinde yatsın." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise yeni eğitim ve öğretim yılına Karabük olarak hazır olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi, daha sonra protokol üyeleri sınıfları gezdi.????

Kaynak: AA