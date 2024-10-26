Üye Girişi
Haberler

Bolu, Doğa Turizmi ile 2 Milyon Ziyaretçiyi Ağırlamayı Hedefliyor

Bolu, Doğa Turizmi ile 2 Milyon Ziyaretçiyi Ağırlamayı Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Bolu, yılın 9 ayında 1 milyon 739 bin 979 ziyaretçi ağırladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Gürsoy, 2025 hedeflerinin 2,5 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon konaklama olduğunu açıkladı.

Yedigöller, Abant ve Gölcük gibi tabiat ve milli parkları bünyesinde barındıran Bolu, yılın 9 ayında yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Bolu, "orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü Milli Parkı doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer aldı.

Abant ve Yedigöller milli parkları, Gölcük, Karagöl, Göksu, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü, Beşpınarlar, Ayıkayası ve Kargalı Gölcük tabiat parklarını bu yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 739 bin 979 kişi ziyaret etti.

"Turizm pastasından daha fazla pay alabilmek için çalışmalar yürütüyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, AA muhabirine, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan Bolu'nun inanılmaz bir doğa turizmi potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Gürsoy, kentin ziyaretçi sayısının giderek arttığını belirterek, "Yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz. 1 milyon da ortalama geceleme süremiz var. Yeterli mi? Tabii ki bu potansiyele göre yeterli değil. Bu sayının daha da artması ve Bolu'nun turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Bolu genelinde 10 bin 26 yatak kapasiteli toplam 157 turizm tesisi olduğunu, yeni yatırımlarla sayının artacağını aktaran Gürsoy, bölgede en çok ziyaretçiyi Abant Gölü Milli Parkı bölgesinin aldığını, ağırlıklı olarak kış ve doğa turizmi tatilcilerinin ağırlandığını anlattı.

Gürsoy, sonbahar mevsiminde ayrı güzellik sunan Bolu'yu ziyaret etmenin tam zamanı olduğunu vurgulayarak, "Dökülen yaprakların doğayla buluşmasını yakalama adına Bolu, turizm anlamında tam bir fırsat şehri. Bu, verilerle de belli oluyor. Bu aylarda ve kış aylarında çok fazla ziyaretçimiz oluyor. Şimdiden 1 milyon 739 bin 979 sayısını yakaladık. Bolu olarak 2 milyon ortalamamız var. Bu yıl yine 2 milyonu geçeriz. 2025 yılındaki hedefimiz ise 2,5 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon da konaklama." ifadelerini kullandı.

Kentte ortalama geceleme sayısının kişi başına 1,7 olduğunu dile getiren Gürsoy, "Türkiye ortalamasına göre düşük görünüyor ama bu sahil bandındaki yabancı turistlerin daha fazla konaklamasından kaynaklanıyor. Bu 1,7'yi 2'nin üzerine çekmeyi planlıyoruz. Bunu da 2025 yılında yapacağımız çalışmalarla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca B2B (ikili görüşme) yöntemiyle yurt içinden ve yurt dışından sektör temsilcilerini şehrimizde bir araya getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Gürsoy, Bolu'nun turizm anlamında ön plana çıkacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Her çeşit turizme ağırlık veriyoruz. Çok yakın zamanda gastronomi turizmi çalışacağız. Olta balıkçılığı turizmine de ağırlık vermeyi planlıyoruz. Yurt dışından daha çok ağırlama yapmayı planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yakın çalışıyoruz diyebiliriz. Onlarla ağırlamalar da yapmayı planlıyoruz. Yerli ve yabancı gazetecilerin burada ağırlanmasını planlıyoruz. 2025 yılı Bolu'nun yılı olacak diyebiliriz."

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Güncel Turizm Kültür Yaşam Doğa bolu

Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

 İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail'den misilleme! 2 ülke füzelerle vuruldu

 75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 TL'ye mal edip vatandaşa 250 TL'ye sattılar
Mezarlıkta katliam yapan baba, saklandığı kirpi yuvasında yakalandı

Mezarlıkta katliam yapan baba, kirpi yuvasında yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.