Grand Kartal Otel yangınında 9 bakanlık personeli ifade verdi

BOLU'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili 9 bakanlık personeli hem savcılığa hem de sulh ceza hakimliğine ifade verdi. 9 şüpheliye yurt dışı yasağı getirilirken, ifadesi alınanlardan Başkontrolör Melda Araz, "Grand Kartal Otel'de 2021 tarihli denetim raporunda otelin can ve mal güvenliğine yönelik gözüme çarpan bir husus olmadı" dedi.

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından açılan dava 31 Ekim'de sona ererken, sanıklar hakkında hüküm verildi. Diğer yandan Danıştay 1'inci Dairesi, eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli 9 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Bolu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 personeline yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Bakanlık personeli 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

İFADELERİ TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ile bakanlık personeli Şule Aktürk Alkan, Levent Kırcan, Barış Başayvaz, Elçin Şimşek Öncü, Ramazan Alkan, Melda Araz ve Bülent Çınar Çavuş, 28 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadelerini verirken, sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bolu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 9 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

'BİZİM GEÇMİŞTE YAPTIĞIMIZ TESPİTLERİN BİZE SORUMLULUK GETİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİM'

Şüphelilerin, Bolu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başkontrolörinden Barış Başayvaz, can ve mal güvenliğine ilişkin denetimlerin yapıldığını, kendilerinin kanun ve yönetmeliklerde buna yönelik bir yükümlülüklerinin olmadığını iddia ederek, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131'inci maddesinde, can ve mal güvenliğine ilişkin denetiminden sorumlu bakanlıkların müfettişlerine ait olduğu kanaatindeyim. Bizim geçmişte yaptığımız tespitlerin bize sorumluluk getirmeyeceğini düşünmekteyim. Yapılan tespitler de zaten ilgili mevzuatımızda bulunmayan aykırı tespitlerdir" dedi.

'7 ARALIK 1999'DA DENETİM YAPTIK VE BİRÇOK EKSİKLİK TESPİT ETTİK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkontrolörü Melda Araz ise Grand Kartal Otel'de 7 Aralık 1999'da denetim yaptığını ve birçok eksiklik tespit ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu eksikliklerin giderilmesinin ardından 11 Nisan 2000'de kısmi turizm işletme belgesi düzenlendi. Son gitmiş olduğum 21 Ocak 2021 tarihli denetim raporunda ise 88 yataklı personel lojmanının denetimde temin edilen krokiye eklenerek bildirilmesinin uygun olacağı, Kartal Otel A.Ş. bünyesindeki 3 yıldızlı otel-oberj turizm işletme belgesi olan tesise belgenin yenilenmesinin uygun olacağını dosya üzerinde inceleyerek, inceleme ve araştırma raporu sunuldu. 2021 yılında yapılan denetimde gözlemleyerek tespit edilebilecek yangın güvenliği yetersizliği görmediğimden, bu denetimde ilgili kurumlara herhangi bir bildirimde bulunmadım. Grand Kartal Otel'de 2021 tarihli denetim raporunda otelin can ve mal güvenliğine yönelik gözüme çarpan bir husus olmadı. Bu denetim turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında yapılmış denetimdir."