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Yangından kurtulan otel personeli dehşet anlarını anlattı: İnsanlar çocuklarını aşağıya attı

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Bolu'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangından kurtulan Grand Kartal Otel personeli Mehmet Can Gezici'nin anlattıkları yürek burktu. Gezici, "İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Otele bakınca tekrar o anlar aklıma geliyor. Yardım çığlıklarına cevap veremedik" dedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

Yangından kurtulan otel personeli dehşet anlarını anlattı: İnsanlar çocuklarını aşağıya attı

YANGINDAN KURTULAN OTEL PERSONELİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Yangından kurtulan otel personellerinden Mehmet Can Gezici, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden Gezici'nin anlattıkları yürek burktu. Alevlerin otelin içerisinden hızla yukarıya doğru yayıldığını kaydeden Gezici, insanların çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldığını söyledi.

Yangından kurtulan otel personeli dehşet anlarını anlattı: İnsanlar çocuklarını aşağıya attı

"YARDIM ÇIĞLIKLARINA CEVAP VEREMEDİK"

Gezici, şöyle konuştu: "Yangın ilk çıktığı zaman uyuyorduk. Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Dışarıya çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12'inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Otele bakınca tekrar o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlamadık. Yardım çığlıklarına cevap veremedik. Düşüncelerimi bile şu anda ifade edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yangından kurtulan otel personeli dehşet anlarını anlattı: İnsanlar çocuklarını aşağıya attı

Yangından kurtulan otel personeli dehşet anlarını anlattı: İnsanlar çocuklarını aşağıya attı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

İnsana değer verilmeyen başka ülke yoktur yazık güzel ulkeme

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