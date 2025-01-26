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Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi

Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye yetkilileri tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunanGrand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın faciası sonrası ülke genelinde milli yas ilan edilirken; faciaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve itfaiye personeli İ.A. ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken Gülener, Coşkun ve İ.A, tutuklanmaları talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Gazelle Otel Genel Müdürü A.D'nin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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