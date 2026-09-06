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Bolu'da Jandarmadan Yapay Zekalı Güvenlik: Karagöz Sistemi

Bolu'da Jandarmadan Yapay Zekalı Güvenlik: Karagöz Sistemi
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- Yapay zeka destekli mobil yüz tespit kamerası, Abant Gölü ve Yedigöller milli parkları ile Gölcük Tabiat Parkı gibi kalabalık yerlerde kolluk kuvvetlerinin aranan kişilerin tespitine yönelik çalışmalarını daha hızlı ve kolay yapmasına imkan sağlıyor

Bolu'da jandarma ekipleri, ziyaretçi yoğunluğu yaşanan doğal parklarda huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik mobil yüz tespit kamera sistemi "Karagöz" eşliğinde görev yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle ziyaretçi yoğunluğunun arttığı dönemlerde milli ve tabiat parkları, yol kontrol noktaları, tesis girişleri ve kalabalık etkinlik alanlarında yerli ve milli olarak geliştirilen teknolojik imkanlardan yararlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığınca geliştirilen ve ASELSAN tarafından üretilen yapay zeka destekli sistem, yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu noktalarda jandarma ekiplerinin çalışmalarına destek oluyor.

Kameralardan alınan yüz görüntülerini kayıtlı verilerle karşılaştırarak kimlik tespitine imkan sağlayan sistemle farklı veri tabanlarında yapılan sorgulamayla elde edilen sonuç, görevli personelin kullandığı tablete aktarılıyor.

Hakkında arama ya da yakalama kararı bulunan kişi tespit edildiğinde tablete uyarı veren sistem sayesinde, jandarma personelinin bu kişiyle ilgili işlem yapması sağlanıyor.

"Karagöz", kapalı devre üzerinde çalışıyor ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun hareket ediliyor.

Bu sayede jandarma ekiplerinin, kalabalık alanlarda vatandaşların günlük yaşamını mümkün olduğunca etkilemeden aranan kişileri tespit etmesi ve gerekli adli işlemleri başlatması hedefleniyor.

Abant Gölü ve Yedigöller milli parkları ile Gölcük Tabiat Parkı gibi kalabalık yerlerde yaklaşık 6 aydır kullanılan sistem, kolluk kuvvetlerinin aranan kişilerin tespitine yönelik çalışmalarını daha hızlı ve kolay yapmasına imkan sağlıyor.

"Uygulama güvenlik açısından önemli"

Ankara'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Mustafa Kaleli, uygulamayı ilk kez burada gördüğünü söyledi.

Yapay zeka destekli güvenlik uygulamalarının insanlara güven verdiğini belirten Kaleli, "Herkesin güvenliğini sağlayabilecek yapay zeka destekli çözümlerin olması gurur veriyor. Bunun ülkemizde tasarlanması ve üretilmesi de çok güzel. Ürünün güvenliği sağlayacak kalabalık yerlerde de kullanılması bizi çok daha güvende hissettiriyor." dedi.

Kaleli, yerli teknoloji ürünlerinin polis ve jandarma gibi güvenlik birimlerince kullanılmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Kırıkkale'den ailesiyle Gölcük'e gelen Selçuk Özaslan da tabiat parkını ikinci kez ziyaret ettiklerini belirterek, bölgenin doğasını çok sevdiklerini kaydetti.

Jandarma ekiplerini ve bu sistemi parkta görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Özaslan, uygulamanın güvenlik açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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