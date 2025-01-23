Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.Otelin dış kaplamalarının ahşap olması nedeniyle yangın kısa süre içerisinde her yere yayılarak büyük bir faciaya dönüştü. Otelde konaklayan vatandaşlardan bazıları çarşafları birbirine bağlayıp pencereden inerek, bazıları ise camdan atlayarak canını kurtarmaya çalıştı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükselirken Adalet Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

FACİADA CAN KAYBI 78

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" ifadelerine yer verildi.

"AĞIR HASARLI"

İtfaiye ekipleri dün saat 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi. Otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Küle dönen otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.