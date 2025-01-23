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Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti

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Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen yangın faciasıyla ilgili yaptığı açıklamada tüm kimliklerin tespit edildiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu bildirdi.

Bolu'da Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.Otelin dış kaplamalarının ahşap olması nedeniyle yangın kısa süre içerisinde her yere yayılarak büyük bir faciaya dönüştü. Otelde konaklayan vatandaşlardan bazıları çarşafları birbirine bağlayıp pencereden inerek, bazıları ise camdan atlayarak canını kurtarmaya çalıştı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükselirken Adalet Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

FACİADA CAN KAYBI 78

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" ifadelerine yer verildi.

"AĞIR HASARLI"

İtfaiye ekipleri dün saat 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi. Otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Küle dönen otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.

Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıGökhan:

Bir 79, bir 78. Bugün de yoğun bakımda vefat eden bir kardeşimiz vardı. Sayıyı bile doğru veremeyen hükümetten hizmet bekliyoruz hala

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Haber YorumlarıFerhat ülker:

ve bir tane bile istifa yok

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Haber YorumlarıJokerAllame:

İHMAL!!!! İHMAL ÜLKESİ!

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Hiçbişey olmamış gibi.tatile devam edenler var 90 larda birinin vefat haberini alınca bir ay yas tutulurdu şimdi 2000 lerde kalpsizleşti.insanlar

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

eee kimlik tespitini tamamladınız diye başarılı mı oldunuz, önce ihmali olanlar onurlu dursun, istifa etsin !! aloo

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

yangının mutfak bölümünde çıktığı kesinleşti . VE MUTFAĞIN YANGIN AÇISINDAN GÜVENLİ OLDUĞUNA DAİR CHP Lİ BOLU BELEDİYESİNİN (TANJUNUN DAYISI OĞLUNUN İMZASI İLE İMZALANMIŞ) raporu dün boy boy medyaya yansıdı. istifa edecek onuru gösterecek mi, yoksa akaba kayırmacılığı üzerine bu yangın faciasındaki sorumluluğunu görmezzden mi gelecek?

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Haber YorumlarıVEFA:

UNUTMAYACAĞIZ!!

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

sen kumar oyna kendini batır devletin üzerine at

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Haber YorumlarıAlper:

Nasıl oluyur 12 katlı otelde , yüzde 90 dolu , ama 267 kişi kayıtlı deniliyur ? Yanlizca Zengin ve Popüler olan kişilerin ölümü, kayıtlarda !

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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

BU YANGINDA. BU OTELİ. DAHA ÖNCE. DENETLEMEYEN KİM VARSA. KİM OLURSA. OLSUN CEZASI NEY SE ÖDESİNLER. ÜLKEMİZDE. SATEN HEP BÖYLE OLUR İNSANLAR ZARAR GÖRDÜKTEN SONRA YETKİLİ KİŞİLER DEVREYE GİREREK YOK BU SORUMLU YOK BU SORUM BİR BİRİNİ SUÇLARLAR NE KADAR YAZIK GÖREVİNİ DÜZGÜN YAPMAYANLARIN KURBANI OLDULAR BU KADAR REFAT İNSANLAR NE KADAR ACI BİR TAPLO

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