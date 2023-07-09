Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (3)
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PAZARKÖY YOLU KAPANDIBolu'da etkili olan sağanak nedeniyle Mengen ilçesinde dereler taştı.
MENGEN-PAZARKÖY YOLU KAPANDI
Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle Mengen ilçesinde dereler taştı. Taşan dereler sebebiyle suyla kaplanan Mengen- Pazarköy karayolunun 14'üncü kilometresi trafiğe kapatıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç da bölgede incelemelerde bulundu.
Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yurdaer Öztürk - Güncel