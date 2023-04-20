Bolu'da oteller bayram tatilinde dolu

BOLU'da Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ile termal kaplıcaların bulunduğu Karacasu bölgesinin çevresindeki otellerin bayram tatili rezervasyonları yüzde 100 doldu. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, "Özellikle İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda tatilci gelecek. Ramazan ayı durgun geçmişti, ancak otellere bayram tatilinde yoğun ilgi var. Rezervasyonlar şimdiden yüzde 100'ü buldu" dedi.

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla 4 mevsim ilgi çeken Bolu, Ramazan Bayramı tatilinde doğa tutkunlarının uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ile Karacasu Termal Kaplıca bölgesi, her mevsim güzelliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği bölgedeki oteller, bayram tatili için satışlarını kapattı.