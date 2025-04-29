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Bolu'da Orman Yangınlarına Müdahale İçin Helikopter Gönderildi

Bolu'da Orman Yangınlarına Müdahale İçin Helikopter Gönderildi
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Bolu'da, orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri, Gerede ilçesindeki tomruk deposuna konuşlandırıldı. Helikopter, tek seferde yaklaşık 2,5 ton su atabiliyor ve 2 saat havada kalabiliyor. 2024 yılında Bolu'da meydana gelen 46 orman yangınında 3 bin 615 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Bolu'da orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere söndürme helikopteri konuşlandırıldı.

Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen yangın söndürme helikopteri, kente gönderildi.

Gerede ilçesinde bulunan tomruk deposu alanına konuşlandırılan helikopter, orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılacak.

Mi-8 tipi 6-7 kişi kapasiteli helikopter, tek seferde yaklaşık 2,5 ton su atabiliyor, 2 saat havada kalabiliyor.

Bolu'da 2024 yılında meydana gelen 46 orman yangınında toplam 3 bin 615 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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