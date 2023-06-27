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Bolu'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Yapıldı

Bolu'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Yapıldı

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Bolu'da Valilik tarafından Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına Vali Erkan Kılıç, AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Milletvekili İsmail Akgül, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Kılıç, katılımcıların bayramını kutladı.

Bolu'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Valilik tarafından Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Milletvekili İsmail Akgül, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Kılıç, katılımcıların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Kurban Bayramı Ahmet Baysal Bolu Güncel Haberler

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