Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu

Bolu'da Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Bolu'da Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yapılan törenle Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kutlandı. Vali Abdulaziz Aydın, trafik güvenliğinin önemine değindi ve Türkiye'deki trafik kazası verilerini paylaştı. Etkinlikte yılın trafik görevlilerine belgeler verildi, öğrenciler ödüllendirildi ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

c Bolu'da "Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri" töreni düzenlendi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kent Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılı içinde Türkiye genelinde meydana gelen 500 bini aşkın trafik kazasında 6 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 300 binden fazla vatandaşın da yaralandığını anımsattı.

Bu veriler ışığında trafik güvenliği konusunda herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Aydın, "Trafik sadece bir ulaşım meselesi değil. Aynı zamanda kültür, disiplin ve yaşam hakkı meselesidir. Hız limitlerine uymak, emniyet kemeri takmak, yaya önceliğine saygı göstermek gibi kurallar yalnızca yasal yükümlülükler değil, aynı zamanda insan hayatına verilen değerin bir göstergesidir." dedi.

Konuşmaların ardından yılın trafik görevlilerine, örnek sürücüye ve emekli olan trafik polislerine teşekkür belgeleri ile plaket takdim edildi.

Düzenlenen resim, şiir ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyelerinin verilmesinin ardından Bolu İnkılap İlkokulu öğrencileri halk oyunu ve motosiklet temalı gösterileri sahneledi.

Halk oyunu gösterisinde tekerlekli sandalyesi ile arkadaşlarına eşlik eden spina bifida hastası Gizem Serra Bektaş beğeni topladı.

Daha sonra kentte bisiklet kullanan gençlere hediye edilirken, uzun süredir motosiklet kullanan ve bu süre içinde hiçbir trafik kuralını ihlal etmediği belirlenen sürücülere kask verildi.

Vali Aydın ve beraberindeki protokol üyeleri, etkinliğin sonunda STK ve kamu kuruluşlarının stantlarını gezip bilgi aldı.

Programa, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.