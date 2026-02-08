Haberler

Bolu'da yağmur heyelana neden oldu, ilçe yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Bolu'nun Seben ilçesinde etkili olan yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Bolu-Seben karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolda temizlik çalışması başlattı.

BOLU'nun Seben ilçesinde etkili olan yağmur yağışı sonrasında meydana gelen heyelan nedeniyle merkez ile ilçeyi birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan yola akan taş ve toprak yığının temizlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

Bolu-Seben karayolunun Korucuk köyü mevkisinde etkili olan yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve toprak yığını yola aktı. Heyelan nedeniyle Bolu merkez ile Seben ilçesini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Valiliğinden heyelanla ilgili yapılan açıklamada, "Seben ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bolu-Seben il yolunun 14 ile 26'ncı kilometreleri arasındaki Korucuk Köyü mevkisinde, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Heyelan nedeniyle söz konusu yol, çift taraflı olarak trafiğe kapatılmış olup, İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekiplerince gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. Heyelan sonucu kapanan yolun yeniden trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar, Seben İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri marifetiyle aralıksız şekilde devam etmektedir." denildi.

