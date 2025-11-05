Haberler

Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı Haber Videosunu İzle
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Belediyesi tarafından alınan kararla, yere çöp ve izmarit atanlara yönelik ceza 14 bin TL'den 152 bin 895 TL'ye yükseltildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuk parklarında sigara içme yasağının da getirileceğini açıkladı.

  • Bolu'da yere izmarit veya çöp atmanın cezası 14 bin TL'den 152 bin 895 TL'ye yükseltildi.
  • Bolu'da çocuk parklarında sigara içmek yasaklanacak.
  • Bolu Belediyesi çalışanları için çevreyi kirletme durumunda bir net maaş kesintisi önerildi.

Bolu Belediyesi, yere çöp ve izmarit atanlara kesilen cezanın 14 bin TL'den 152 bin 895 TL'ye çıkardığını açıkladı. Ayrıca, çocuk parklarında sigara içmenin yasaklanacağı duyuruldu.

BOLU'DA YER ÇÖP VE İZMARİT ATMANIN CEZASI 152 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Bolu Belediyesi, meclis toplantısında aldığı kararla Zabıta Müdürlüğünün yetkilerini genişletti. 'Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nin günümüz şartlarına göre revize edilmesi' maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte Bolu Zabıtasına, kamu düzeni ve kent estetiğini korumaya yönelik daha geniş denetim yetkisi verildi. Yeni yönetmeliğe göre, yere izmarit veya çöp atanlara yönelik daha önce 14 bin TL olan ceza, 152 bin 895 TL'ye yükseltildi. Karar, Bolu Belediyesi tarafından duyuruldu.

ÇOCUK PARKLARINDA SİGARA İÇMEK DE YASAKLANACAK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, çocuk parklarında sigara içmeyi yasaklayacaklarını belirterek, "Biz önerge olarak getiriyoruz onu bütçeye. Şu çocuk parklarının bulunduğu alanlarda, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklayalım diyoruz. Bununla ilgili kanunun verdiği miktarların en üst sınırından zabıtamıza ceza yazma önerisi getiriyoruz. 'Kendiniz başlayın' diyenler için de eğer çevreyi kirletenler, yere tüküren, yere çöp atan, çocuk parkının yanında izmarit atan, sigara içen belediye çalışanıysa da bir net maaşının ceza olarak kesilmesini bütçeye önerge olarak getiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Tanjunun parası kalmamış belli hepsini kıbrıs da yemişti en son

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Çok mükemmel bir karar keşke sokaklarda da sigara yasaklansa

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Hic sevmem şu adami!! Ama koyduğu kural harika!! Duraklarda bekleyemiyoruz!!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Onu daha önce böyle görmediniz!
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.